MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin yolsuzlukların arınma sürecinden geçtiğini söyledi

MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin yolsuzlukların arınma sürecinden geçtiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı olarak küresel rekabette yer alma çabası sürerken Türkiye'nin yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden geçtiğini söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin bu arınma sürecinden de geçmekte olduğunu ifade etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı olarak küresel rekabette yerimizi almaya çalışırken Türkiye, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir."
Kaynak: İHA
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