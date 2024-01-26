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MHP Tokat İl Başkanlığı, belediye başkanı adaylarını tanıttı - Son Dakika
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MHP Tokat İl Başkanlığı, belediye başkanı adaylarını tanıttı

MHP Tokat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, ilçe ve belde belediye başkanı adayları tanıtıldı. MHP Tokat Belediye Başkan Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kucaklaşma ve birlik mesajları verdi.

MHP Tokat İl Başkanlığı, belediye başkanı adaylarını tanıttı
26.01.2024 - 21:26,  Güncelleme: 21:31
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MHP Tokat İl Başkanlığı tarafından ilçe ve belde belediye başkanı adayları tanıtım toplantısı düzenlendi. MHP Tokat Belediye Başkan Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Yazıcıoğlu ailesi olarak babamın bize bıraktığı en büyük miras her memleket evladının kucaklanmasıdır. O nedenle biz kavgaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl Başkanlığı tarafından il, ilçe ve belde belediyeleri başkan adayları tanıtım toplantısı düzenlendi. Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa MHP Tokat Belediye Başkan Adayı "Efsane Vali" Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile partililer katıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı tanıtım toplantısı öncesi müzisyen Atilla Yılmaz sahne aldı. Konserin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan MHP Tokat Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kimse benden kavga, gerilim ve tartışma beklemesin. Yazıcıoğlu ailesi olarak babamın bize bıraktığı en büyük miras her memleket evladının kucaklanmasıdır. O nedenle biz kavgaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz. Altını özellikle çiziyorum. Yıllardır gerçekleştirilemeyen kentsel dönüşümün hayal bile edilemeyecek bir sürede hayata geçirileceği kültür, sanat ve ticaret merkezi olacak bir Tokat'ı hep beraber inşa edeceğiz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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