Millet İttifakı'nın Ortakları Meclis'te Yeni Bir Grup Kuruyor - Son Dakika
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Millet İttifakı'nın Ortakları Meclis'te Yeni Bir Grup Kuruyor

15.06.2023 23:08

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, Meclis'te yeni bir grup kurma kararı aldı. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı görüşmede, üç partinin TBMM'de grup kurmasına ilişkin çalışmalar ele alındı. Bu kararla birlikte Meclis'te AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ardından 6. grup kurulacak.

Millet İttifakı'nın ortakları DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, 14 Mayıs'taki seçimlere CHP listelerinden girmişti. Seçim sonuçlarının ardından DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti ise 3 vekil çıkardı.

BUGÜN BİR KEZ DAHA GÖRÜŞTÜLER

4 siyasi parti 38 milletvekiline ulaştığı için seçimin hemen ardından Meclis'te yeni bir grup kurmak için ikili, üçlü görüşmeler yürütülmeye başlandı. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu bugün bir görüşme daha gerçekleştirdi. Görüşmede, üç partinin TBMM'de grup kurmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.

MECLİS'TE TEK ÇATI ALTINDA FAALİYET YÜRÜTECEKLER

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında yapılan görüşmeler sonucu üç parti grup kurma kararı aldı. Buna göre 3 parti tek bir çatı altında Meclis'te faaliyet yürütecek.

MECLİSTEKİ 6. GRUP OLACAK

Kararın ardından Meclis'te AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ardından 6. grup kurulacak. 35 vekilli grubun komisyon üyeleri olacak ve RTÜK'te yer alacaklar. Ayrıca kendilerine salon tahsis edilecek ve grup toplantısı yapabilecekler.

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