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Milletvekilleri gündemi değerlendirdi

Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi. Olan, Bitlis'teki devlet hastanelerinde çıkan yemeklerin yetersiz ve sağlıksız olduğunu belirtirken, Bozan Diyarbakır Belediyesi'ne tepki gösterdi. Şenyaşar ise Şanlıurfa'da bir fabrikada işçilerin anayasal haklarını kullanarak eylem yaptığını söyledi.

Milletvekilleri gündemi değerlendirdi
13.12.2023 - 16:59,
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HEDEP Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

Hüseyin Olan, Bitlis'teki devlet hastanelerinde çıkan yemeklerin yetersiz ve sağlıksız olduğunu, besleyici özelliğini kaybetmiş gıdaların halk sağlığı sorunu haline geldiğini öne sürdü.

Sağlık çalışanlarının, bu meselenin düzeltilmesini istediklerini söyleyen Olan, "Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri yemekhaneleri boykota başladı. Sağlık emekçilerinin bu boykotunu destekliyoruz." dedi.

Ali Bozan, Diyarbakır Belediyesinin kentteki bir bulvara "Şeyh Sait Bulvarı" adını vermesini eleştiren gazeteci Fatih Altaylı'ya tepki gösterdi.

Altaylı'nın sarf ettiği sözleri kendisine misliyle iade ettiğini belirten Bozan, "İktidara ve emrindeki kayyuma da 'Kararınız doğrudur ve destekliyoruz. Bulvara isim verme sebebinizin seçim için küçük bir çıkar devşirme olduğunu da biliyoruz' diye sesleniyorum." ifadelerini kullandı.

Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa'da bir fabrikada 17 gündür işçilerin anayasal haklarını kullanarak eylem yaptığını söyledi. İşçilerin taleplerinin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi olduğunu aktaran Şenyaşar, "İçişleri Bakanına çağrıda bulunuyorum: Anayasa ve yasalar neden Urfa'da uygulanmıyor." dedi.

Şenyaşar, işçilerin taleplerinden birinin de eylemde oldukları günlerin ücretlerinin kesilmemesi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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Ferit Şenyaşar, Hüseyin Olan, Ali Bozan, Şanlıurfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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