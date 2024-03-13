Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Kırşehir\'e eğitim yatırımları incelemek için geldi

Politika

Kırşehir'e eğitim yatırımları incelemek için gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoglu, yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacağını açıkladı.

İnceleme gezisine Kırşehir Valiliği ziyaretiyle başlayan ve Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitimcilerle toplantıya katılan Şamlıoglu, AK Parti Teşkilatı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Kırşehir'de çırak ve usta buluşmaları yapacağız. Geçmiş yıllardan beri bir katma değerleri olmuş Kırşehir. Bu şehir Ahiliğin merkezi. Ahiliği ve eğitim modelini önemsiyoruz" dedi.

28 Şubat zihniyetinin Ahi Evran'ı da hedef aldığını aktaran Şamlıoglu, "Cumhurbaşkanımızın gayretli çalışmaları ve özellikle mesleki eğitim alanındaki çalışmalarıyla büyük bir noktaya geldik. Hala arzu edilen noktada değiliz. Hep birlikte inşallah yeni bir çalışma yapılıyor" diye konuştu.

"Mesleki eğitim politikası çıkacak"

Bakan Yardımcısı Şamlıoglu, "Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak. Bu politikada, Kırşehir merkez illerimizden bir tanesi. Ahilik derslerini biz seçmeli ders haline getirdik. Aslında zorunlu mesleki ve bütün program içerisinde aileyi anlatacağız" dedi.

İl Başkanı Seher Ünsal da Bakan Yardımcısına Kırşehir'in eğitim ve sınav başarısını anlattı. - KIRŞEHİR