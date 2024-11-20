MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye Terör Sunumu

Politika

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, saat 11: 00'de CHP Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyete bir sunum yaptı. Ziyarete ilişkin güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Yapılan sunumda terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele üzerine bilgiler paylaşılmış, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejisi anlatılmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın organize suçlar, siber casusluk, İKK, bölgesel çatışmalar, küresel tehditler gibi birçok çalışma alanına sahip olduğu, milli güvenliğin korunması için çalışma konuları üzerine yoğun bir mesai harcandığı belirtilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak için yürüttüğü çalışmalara değinilmiştir" denildi.

Güvenlik kaynakları, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkan ve kabiliyetlerle çalışmaların sürdürüleceği ifade edilmiştir" denildi. - ANKARA