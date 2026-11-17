Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevinden istifa kararı aldığını duyurdu.

Moğolistan'da muhalefet partisi Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ve iktidardaki Moğol Halk Partisi liderlerini yolsuzlukla suçlaması, istifa getirdi. Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa yaptığı açıklamada, itibarını yeniden kazanmak amacıyla istifa kararı aldığını ifade etti. Khurelsukh, "Demokrat Parti, gerçeğin ortaya çıkması için görevimden istifa etmem gerektiğini söyledi. Buna katılıyorum. Bu nedenle Moğolistan Cumhurbaşkanlığı görevimden istifa edeceğim. Hakkımda soruşturma yürütülecek ve itibarım iade edilecektir" ifadelerini kullandı. 2021'de cumhurbaşkanı olan Khurelsukh Ukhnaa, asılsız suçlamalarla ve iftiralarla karşı karşıya kaldığını, soruşturmacılarla iş birliği yapacağını belirtti.

Moğolistan yasalarına göre cumhurbaşkanının istifasının, ülkenin tek meclisli parlamentosu olan 126 üyeli Devlet Büyük Horalı tarafından onaylanması gerekiyor.

Khurelsukh'a yöneltilen suçlamalar

Başkent Ulanbatur'un eski belediye başkanı Nyambaatar Khishgee, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Khurelsukh'u Tavantolgoi-Gashuunsukhait demiryolu projesiyle bağlantılı olarak 25 milyon dolar rüşvet almakla suçlamıştı. İddialara göre Cumhurbaşkanı Khurelsukh parayı, ihale yapılmadan demiryolu inşaatı sözleşmesini alan Bodi International LLC adlı holdingden rüşvet olarak aldı. Muhalefetteki Demokrat Parti de bu suçlamaları gündeme getirerek Khurelsukh'un istifa etmesini istemişti. Bodi ise dün yaptığı açıklamada, sözleşmeyi almak için herhangi bir nakit rüşvet ödediği iddialarını yalanlamıştı.

Ulanbatur'un eski belediye başkanı Nyambaatar Khishgee, cumhurbaşkanının partisi olan Moğolistan Halk Partisi'ne mensup olsa da parti içindeki farklı bir fraksiyona ait.

Khurelsukh'un partisinde iç çekişmeler

Moğolistan Halk Partisi'nden Khurelsukh, 2021'den beri cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor. Ancak son yıllarda iç çekişmeler partinin işleyişini bozarken, sadece 9 ay içinde 3 başbakan değişmişti.