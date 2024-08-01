Moldova, Rus diplomatı sınır dışı etti

Politika

Moldova, 2 Moldovalı diplomatın Rusya tarafından gözaltına alınmasının ardından bir Rus diplomatın sınır dışı edildiğini ve Rusya büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

Moldova, Rusya'da 2 Moldovalı diplomatın vatana ihanet ve komplo iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından bir Rus diplomatı sınır dışı etti. Moldova tarafından yapılan açıklamada, ayrıca resmi protesto verilmesi için Rus büyükelçinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Moldova topraklarında bir Rus diplomat tarafından diplomatik statüleri ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunulduğunu gösteren bilgi ve kanıtlar elde edildiği" belirtildi.

Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov ise, Moskova'nın diplomatlarının sınır dışı edilmesini "dostça olmayan" bir davranış olarak gördüğünü ve Moldova'nın bu hamlesine Rusya'nın bir yanıt vereceğini söyledi.

Rusya ve Moldova arasındaki ilişkiler, Kişinev'in Avrupa yanlısı politika izlemesi ve Moskova'yı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlaması nedeniyle keskin bir şekilde bozuldu. - KİŞİNEV