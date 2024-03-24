Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 137'ye yükseldiğini açıkladı. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 137'ye yükseldi - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bayat'a giden Ovacık grup yolunun Karayolları sorumluluğuna bu sene alınacağını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Çankırı'nın diğer yolları ve tren seferleri hakkında da bilgi verdi.
Çorum'un Alaca ilçesinde belediye, TOKİ konutları bölgesinde cami yapım çalışmalarına başladı. Eski belediye araç parkı ile beraber yıkılan Sanayi Camii'nin yerine yeni cami yapımı için çalışmalara başlandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Samsun'da seçim çalışmalarına devam etti. Babacan, partililer tarafından karşılandıktan sonra kentte seçim otobüsüyle tur atarak vatandaşları selamladı. İstiklal Caddesi'nde otobüsten inerek vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Babacan, programına devam etmek üzere Samsun'dan ayrıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisini eleştirerek istifa eden ve AK Parti saflarına katılan milletvekili Suat Pamukçu hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pamukçu'ya rozet takmasına ilişkin Erbakan, "Birileri mal bulmuş Mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık" dedi.
Van'ın Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi, düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Ahi, 81 projesini açıklayarak destek istedi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, atıkların çöp değil milli servet olduğunu vurgulayarak, atık yönetimi konusunda önemli adımlar atacaklarını belirtti. Plastik, cam, kağıt, metal ve evsel atıkların ayrı ayrı toplanacağını ve geri dönüşümün sağlanacağını ifade eden Tugay, evsel atıkların organik kompost gübreye dönüştürülerek tarımsal üretim yapanlara ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Ayrıca, plastik atıklardan kent mobilyaları üretileceğini de açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Aliağa'da; “Gelmişler, İzmir’de yetki istiyorlar. Bak bak ver bunlara yetkiyi, Karşıyaka İskelesi TÜGVA’ya, Alsancak İskelesi TÜRGEV’e, Asansör Allah muhafaza Ensar Vakfı’na, Paraşüt Kulesi de Okçuluk Vakfı’na verilecek. İzmir’in adayı bu vakıfların her birinin yönetimlerinde ya kendisi var ya en yakın arkadaşları var. İzmir’i size yedirtmeyiz, İzmir İzmirlilerindir. İzmir’in varlıkları İzmir’indir, İzmir’in simgeleri İzmir’indir. Gelip de vakıflara, cemaatlere, tarikatlara İzmir’i peşkeş çektirtmeyiz, nokta” dedi.
Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde savaş karşıtı bir grup eylemci, tren yolu üzerine barikat kurarak ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni durdurdu. Eylemciler, Dedeağaç'ın emperyalistlerin kalesi olmadığını vurgulayarak protesto gerçekleştirdi. Bu eylem, Dedeağaç'ın NATO askeri teçhizatının Doğu Avrupa'ya sevkiyatında alternatif bir rota haline gelmesiyle ilgili bir gelişme olarak dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere, "Hala kafası karışık, kararını verememiş eşimiz, dostumuz, komşumuz varsa, eve gidince onları mutlaka arayacağız. Kırgınlık varsa gidereceğiz, kafasında soru işaretleri varsa hepsine tek tek cevap vereceğiz.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye'nin kardeşliğini bozmadığı için sağlam bir gemi gibi limana doğru yürüdüğünü belirtti. Turan, Kalkım'da yapılan yatırımlara değinerek, seçim öncesi gerilim olmadan birlikte yol yürünmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un göreve geldikleri dönemde çöp, çukur ve çamur deryası olduğunu belirterek, hala aynı sorunların devam ettiğini söyledi. Erdoğan, metro projelerinin hızlandırılacağını da açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?