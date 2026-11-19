Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, mazbatasını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın elinden aldı.

Yeniden rektörlük görevine atanmasının ardından açıklamalarda bulunan Rektör Bentli, kendisine bu onurlu görevi yeniden tevdi eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a güveni ve desteği dolayısıyla gönülden teşekkür etti.

Malatya'ya hizmet etmenin kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Rektör Bentli, geride kalan dört yıllık süreçte üniversiteye emek veren tüm akademik ve idari çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Yeni dönemde üniversitenin adını taşıdığı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yeniliğe açıklığını, girişimciliğe verdiği değeri ve dünyaya açılma vizyonunu çalışmalara yansıtmayı hedeflediklerini belirterek, öğrencilerin fikirlerini hayata geçirebilecekleri imkanları artıracaklarını vurguladı.

Malatya'nın ihtiyaçlarına bilimsel çalışmalarla katkı sunmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini kaydeden Rektör Bentli, üniversitenin akademik ve idari kadrosuyla birlikte yeni dönemde de şehre ve ülkeye değer katacak çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.