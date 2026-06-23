Mühimmat İmha Sahasındaki Patlama Soruşturması - Son Dakika
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Mühimmat İmha Sahasındaki Patlama Soruşturması

23.06.2026 20:41
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Adalet Bakanı Gürlek, Kırıkkale'deki patlama sonrası soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, acılı aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Gürlek, patlamada yaralanan ve tedavileri devam eden vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Olaylar, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Politika Mühimmat İmha Sahasındaki Patlama Soruşturması - Son Dakika

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