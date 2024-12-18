Münbiç'te Ateşkes Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Münbiç'te Ateşkes Uzatıldı

ABD, Münbiç'teki YPG/PKK ve SMO arasındaki ateşkesi hafta sonuna kadar uzattı.

18.12.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Münbiç'te Suriye Milli Ordusu (SMO) ve terör örgütü YPG/ PKK arasındaki ateşkesin hafta sonuna kadar uzatıldığını belirtti. Miller, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın oluşturduğu terör tehdidiyle ilgili meşru endişelerini anladıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında Suriye'deki son gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Miller, "Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili olarak Türkiye ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Münbiç civarında ateşkes sağladık. O ateşkes sürüyor. Süresi dolmuştu, bu hafta sonuna kadar uzatıldı ve biz YPG ve Türkiye ile ileriye dönük bir yol haritası üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Daha önce de kamuoyuna açıkladığımız gibi Suriye'de çatışmaların artmasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Miller, "Endişemiz şu anda Suriye'nin kuzeyinde çatışmaların artması. Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidiyle ilgili meşru endişelerini anlıyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin içindeki yabancı savaşçıların varlığıyla ilgili meşru endişelerini anlıyoruz. Bu yüzden onlarla bu endişeler hakkında konuşuyoruz ve ileriye doğru bir yol bulmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak görmek istediğimiz şeyin Suriye'deki tüm etnik grupları içeren bir Suriye ulusal hükümetinin kurulması olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Suriye'deki sürecin sonunda ayrı bayraklar altında silah taşıyan hiçbir "alt ulusal milis grubun" olmaması gerektiğini vurgulayan Miller, "Bunun bir parçası olarak yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesi konusunu tartışmanın kesinlikle uygun olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu ateşkesin mümkün olduğunca daha da uzatılmasını bekleyeceğiz"

Münbiç'teki ateşkesin nasıl uzatıldığına dair soru üzerine Miller, "Ateşkes hafta sonuna kadar uzatıldı ve biz açıkçası bu ateşkesin mümkün olduğunca daha da uzatılmasını bekleyeceğiz. Bu, YPG ve Türkiye hükümeti ile devam eden diplomatik çalışmalarımız sayesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta varılan ilk ateşkes, diplomatik angajmanlarımız aracılığıyla sağlandı ve sadece burada Dışişleri Bakanlığı'nda değil, Suriye içinde faaliyet gösteren ve Türkiye hükümeti ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte çalışarak uzun süredir çatışmayı önleme mekanizmalarına sahip koalisyon güçlerimiz var" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Suriye Milli Ordusu, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Matthew Miller, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Miller, Münbiç, Suriye, Dünya, PKK, YPG, Son Dakika

Son Dakika Politika Münbiç'te Ateşkes Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:14:46. #1.13#
SON DAKİKA: Münbiç'te Ateşkes Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.