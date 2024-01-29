 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Murat Kurum: İlk işini kuran 100 bin emekçi kadımıza 100 bin lira destek ile sermaye bizden diyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Kurum: İlk işini kuran 100 bin emekçi kadımıza 100 bin lira destek ile sermaye bizden diyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk işini kuran 100 bin emekçi kadına 100 bin lira destek sağlanacağını açıkladı. Kurum, ayrıca ortadan geçen tramvay hattının yerin altına alınacağını ve 39 ilçeye hizmet verecek tesislerin kurulacağını belirtti.

Murat Kurum: İlk işini kuran 100 bin emekçi kadımıza 100 bin lira destek ile sermaye bizden diyeceğiz
29.01.2024 - 23:18,
Abone Ol

Murat Kurum: "İlk işini kuran 100 bin emekçi kadımıza 100 bin lira destek ile sermaye bizden diyeceğiz"

Murat Kurum:

"Ortadan geçen tramvay hattını en kısa zamanda yerin altına alacağız"

-"Biz göreve gelir gelmez 39 ilçemize hizmet verecek tesisleri kuracağız. İki büyük yaşam alanında hayvanlarımıza bakacağız. Giderleri belediye olarak biz karşılayacağız"

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Murat Kurum, Emekçi, Hayvan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum: İlk işini kuran 100 bin emekçi kadımıza 100 bin lira destek ile sermaye bizden diyeceğiz - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı
23:49
Çiğli'de CHP Adayına Tepki Çiğli'de CHP Adayına Tepki
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı
23:49 Çiğli'de CHP Adayına Tepki
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:38:49. #1.13#
SON DAKİKA: Murat Kurum: İlk işini kuran 100 bin emekçi kadımıza 100 bin lira destek ile sermaye bizden diyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement