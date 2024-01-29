Murat Kurum: "İlk işini kuran 100 bin emekçi kadımıza 100 bin lira destek ile sermaye bizden diyeceğiz"

Murat Kurum:

"Ortadan geçen tramvay hattını en kısa zamanda yerin altına alacağız"

-"Biz göreve gelir gelmez 39 ilçemize hizmet verecek tesisleri kuracağız. İki büyük yaşam alanında hayvanlarımıza bakacağız. Giderleri belediye olarak biz karşılayacağız"