Muş\'un Malazgirt Belediyesinin DEM Partili başkanı mazbatasını aldı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Hayat pahalılığı ve sığınmacı sorunu iktidarın değil TBMM'nin sorumluluğundadır

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayat pahalılığı ve sığınmacı sorununun önlenmesi sorumluluğunun sadece iktidarın değil TBMM'nin de omuzlarında olduğunu belirtti. Aksakal, yerel seçimlerin ardından göreve gelen belediye başkanlarına başarılar diledi ve Türkiye'nin seçimsiz döneminde ekonomik sıkıntıların aşılması ve terör yapılanmalarının yok edilmesinin önemine vurgu yaptı. Aksakal, DSP olarak yeni anayasa konusunu öncelikli olarak ele alacaklarını ve 1921 anayasasına yapılan atıfları sinsi bir girişim olarak değerlendireceklerini ifade etti.