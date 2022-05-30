Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda - Son Dakika
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Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda

30.05.2022 17:57
Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve müsilaj ile çevre kirliliğini önlemek amacıyla hazırlanan 'Çevre Kanunu ve ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve müsilaj ile çevre kirliliğini önlemek amacıyla hazırlanan 'Çevre Kanunu ve ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 31 maddelik kanun teklifini görüşmek üzere AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı. Akyürek, 14 kanunda değişiklik yapılması öngören teklifle ilgili bilgi verdi. Teklifi ana başlıklarıyla anlatan Akyürek, "Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle kıyılarımızda meydana gelen müsilaj sorununun yeniden yaşanmaması ve çevrenin korunması için denizi kirleten deniz araçlarına, kıyı tesislerine ve atık boşaltan tesislere birtakım yeni yükümlülük ve yaptırımlar getirilmekte. Kooperatifler Kanunu'na eklenen maddeyle yapı kooperatiflerinden özellikle etap kooperatifçiliğinde uygulamada yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik düzenlemeler öngörülmekte" dedi.

Ayrıca yapılan değişiklikle, bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceğine dair kurala; sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları için istisna getirildiğini aktaran Akyürek, Tarım Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, tarımsal desteklerle ilgili olarak yapılan vergi incelemelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, gerçeğe aykırı düzenlenen belgeler ve beyanlardan kaynaklı ortaya çıkan hukuki, yargısal sıkıntıların giderilmesine dair bir düzenlemenin öngörüldüğünü söyledi.Akyürek'in açıklamalarının ardından teklif üzerindeki görüşmelere geçildi.


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Kaynak: DHA

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