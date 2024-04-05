İYİ Parti'den yeniden Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, mazbatasını aldı.
Trabzon Adliyesi'nde mazbatasını alan Bıyık, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Yomra Belediye Başkanlığına geldi.
Mustafa Bıyık, yeni dönem için mazbatasını aldığını belirterek, "Seçim sürecinde gösterdikleri ilgi, alaka ve desteklerden ötürü tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yomramız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin takdiri ile göreve seçilen belediye meclisi üyelerimiz ve muhtarlarımızı da tebrik ediyor, birlikte çok güzel hizmetler yapacağımız inancı ile tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Son Dakika › Politika › Mustafa Bıyık, Yomra Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarına değinerek, hukukun üstünlüğünün egemenliği için mücadelelerinin süreceğini belirtti.
Alanya'nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda başkanlığa seçilen Osman Tarık Özçelik, gerçekleşen devir teslim töreniyle görevini devraldı. Başkan Özçelik, 'Allah sağlık sıhhat verirse Alanya'mıza bir süre de ben hizmet etmek için buradayım' dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.
MHP'den Simav Belediye Başkanı seçilen Kübra Tekel Aktulun, görevi Fatih Kalay'dan devraldı. Aktulun, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Simav'ın ilk seçilen kadın belediye başkanı olduğunu söyledi. Yüksek inşaat mühendisi olarak mesleki tecrübelerini görevine de yansıtacağını belirten Aktulun, görevi devraldığı Fatih Kalay'a teşekkür etti. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP İlçe Başkanı Bayram Yılmaz da Simav'ın daha yaşanılabilir bir kent olması için çalışacaklarını ifade etti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdür Yaman Ağırlar'ın başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya Asayiş Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe personeli ve Dış İlçe personeli video konferans yoluyla katıldı. Toplantıda huzur ve güven ortamının devamı için kararlar alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?