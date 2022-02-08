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Mustafa Palancıoğlu: "4X4 arazi araçları ile dört dörtlük hizmet" - Son Dakika

Mustafa Palancıoğlu: "4X4 arazi araçları ile dört dörtlük hizmet"

08.02.2022 11:24
Mustafa Palancıoğlu: "4X4 arazi araçları ile dört dörtlük hizmet"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yoğun kar yağışının etkili olduğu bu son günlerde tam kadro ile çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, 4x4 arazi araçları ile daha hızlı ve etkin mücadele yapıldığını ifade etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yoğun kar yağışının etkili olduğu bu son günlerde tam kadro ile çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, 4x4 arazi araçları ile daha hızlı ve etkin mücadele yapıldığını ifade etti.

Şehir merkezi ve kırsal alanlardan oluşan 58 mahallede etkin bir çalışma sergilediklerini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "58 mahallemizde özellikle dar sokaklar ile eğimli alanlarda 4x4 arazi araçlara monte edilen kar kürüme ve tuzlama araçları ile kısa sürede alan temizliği yapıyoruz. 4x4 arazi araçları manevra yeteneği sayesinde yolların temizliği ile tuzlama çalışmasını yerine getiriyor. Melikgazi Belediyesi olarak 9 adet satın aldığımız ve bu araçların büyük faydasını görüyoruz. Araçların ön kısmında kar küreme bıçakları, arka tarağında monte edilmiş tuz serpme aparatı ile iki yönlü hizmet verilmektedir. Böylece daha hızlı ve daha etkin karla mücadele çalışması yapılıyor. İlçemizde daha nitelikli hizmet için son teknoloji araçları ve iş makinelerini filomuza katmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 4x4 arazi araçları ile kısa sürede dört dörtlük hizmeti yerine getirerek kar kaplı yolların kosa sürede açılarak ulaşımın güvenli ve seri olmasını sağladıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu: 4X4 arazi araçları ile dört dörtlük hizmet
Mustafa Palancıoğlu: 4X4 arazi araçları ile dört dörtlük hizmet
Mustafa Palancıoğlu: 4X4 arazi araçları ile dört dörtlük hizmet

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Mustafa Palancıoğlu, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mustafa Palancıoğlu: '4X4 arazi araçları ile dört dörtlük hizmet' - Son Dakika


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