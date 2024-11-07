Narin Güran cinayeti davası başladı

Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine bugün başlandığını söyleyerek, "Akıllara durgunluk veren bir cinayet. Adalet bekliyoruz, bu masum kızın hakkını, hukukunu takip ediyoruz." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere karşı vatandaşların tepkisinin sürdüğünü belirtti. Sadece DEM Parti'li değil CHP'li belediyeye de görevlendirme yapıldığını ifade eden Gergerlioğlu, "Bir hukuksuzluğa sustuğunuz zaman o hukuksuzluk sizi de bulabilir. Bu olaylar bize başkasının uğradığı mağduriyetlere susmamamız gerektiğini öğretmeli." diye konuştu.

Narin Güran cinayetinde sanıkların hakim karşısına çıktığını söyleyen Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

"Akıllara durgunluk veren bir cinayet. Adalet bekliyoruz, bu masum kızın hakkını, hukukunu takip ediyoruz. Biz ve milyonlar adalet talebi içindeyiz. Bu konuyla ilgili soru önergesi vererek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorular sorduk. Yerlikaya'nın bize verdiği cevaplar; ihmali açıklamayan, standart cevaplar. Koca devlet bir araya gelmiş, 19 gün boyunca cenazeyi bulamamış. 'Gereken aramalar yapılmıştır. Deliller titizlikle muhafaza edilmiştir.' deniyor. Neden bu gecikmeler oldu? Ufacık bir köyde bir çocuğun cenazesi neden bulunamamış? Standart, basmakalıp cevap gönderiyor."

Gergerlioğlu, geçen ay 49 kadın cinayeti işlendiğini belirterek, "Kadınları koruyan yasaların net bir şekilde uygulanması gerekiyor." ifadesini kullandı.