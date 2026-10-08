Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un 4-1'lik galibiyetinde tribün coşkusunu övdü - Son Dakika
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Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un 4-1'lik galibiyetinde tribün coşkusunu övdü

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Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Eskişehirspor, 1922 Akşehirspor SK'yi 4-1 mağlup etti. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, galibiyetin hepimizi mutlu ettiğini belirterek Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'ndaki tribün coşkusunu övdü.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un 1922 Akşehirspor SK karşısındaki galibiyetiyle ilgili olarak, "Sahada son düdüğe kadar verilen mücadele ve 4-1'lik galibiyet hepimizi mutlu etti" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Eskişehirspor, 1922 Akşehirspor SK'yi 4-1 mağlup etti. Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda kazanılan galibiyet, Eskişehirspor taraftarını mutlu etti. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, kırmızı şimşeklerin galibiyetiyle ilgili bir açıklama yaptı. Hatipoğlu'nun resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Güzel bir akşam oldu. Sahada son düdüğe kadar verilen mücadele ve 4-1'lik galibiyet hepimizi mutlu etti. Ama tribünler Gerçekten bambaşkaydı. O ses, o coşku, hep bir ağızdan yükselen tezahüratlar ve bitmeyen Eskişehirspor sevdası İşte insanın tüylerini diken diken eden, 'İyi ki Es Esliyiz' dedirten anlar tam da bunlar" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un 4-1'lik galibiyetinde tribün coşkusunu övdü - Son Dakika
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