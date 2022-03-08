Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi açtı - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi açtı

08.03.2022 15:47
Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi açtı

Niğde Belediyesi tarafından belediye hizmet binasında Kadın ve Aile Danışma Merkezi açıldı.

Niğde Belediyesi tarafından belediye hizmet binasında Kadın ve Aile Danışma Merkezi açıldı. Kadınlara yönelik olarak psikolojik ve hukuksal danışmanlık hizmetlerinin verileceği merkezde aynı zamanda ilgili kurumlarla koordinasyon gerçekleştirilerek danışanların problemlerinin çözülmesi amaçlanıyor.

Açılış törenine Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in Eşi Duygu Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Prof. Dr Bülent Kara, Doç.Dr Nalan Gördeles Beşer, Dr. Öğretim Görevlisi Ayşegül Dede, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden, Psikolog Kübra İşeri ve Belediye personeli katıldı. Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Özdemir "Her daim kadınların yanında olduklarını ve toplumu inşa eden asıl aktörlerin kadınlar olduğunu ifade ederek; "8 Mart dünya kadınlar günü gibi özel bir günde Kadın ve Aile Danışma Merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biz burada kadınlarımıza yönelik psikolojik sosyolojik ve hukuki danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Bu amaca yönelik olarak ilgili kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içinde çalışacağız. Burada vereceğimiz hizmetlerden dolayı hiçbir vatandaşımızdan ücret talep etmeyeceğiz. Biz, bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden birisinin, kadınların, sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeri olduğunu düşünüyoruz. Tarih boyunca istiklal mücadelelerimizde kahraman kadınlarımız daima en ön sıralarda yer almışlardır. Bizler kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir toplumun temsilcileriyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kadın ve Aile Danışma Merkezimizin şehrimize ve baş tacımız kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyor tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi açtı

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Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, Bülent Kara, Niğde, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi açtı - Son Dakika


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