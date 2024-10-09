Nükleer Silah Tehdidi Söz Konusu - Son Dakika
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Politika

Nükleer Silah Tehdidi Söz Konusu

Bakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın yayılma riskine ve nükleer silahların etkisine dikkat çekti.

09.10.2024 20:19
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'NÜKLEER SİLALARIN SAVAŞA GİRME RİSKİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ'

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ile bölge ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği Zirve'de yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini yineledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin başından itibaren savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü ve Türkiye'nin savaşan tarafların bir araya geldiği görüşmelere ev sahipliği yaptığı, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun işlemesini sağladığı ve esir takaslarında kolaylaştırıcı rol üstlendiğini vurguladı.

Bakan Fidan hitabında ayrıca, Ukrayna'da dördüncü yılına giren savaşın yayılma tehlikesinin her zamankinden daha yüksek olduğuna, nükleer ve kitle imha silahlarının savaşa dahil edilme riskinin göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekti. Ukrayna'daki savaşın küresel ölçekteki kutuplaşmayı derinleştirdiğine ve sürdürülebilir bir çözümün, Rusya Federasyonu dahil tüm tarafların görüşmelere dahil edilmesiyle mümkün kılınabileceğini belirtti.

Öte yandan, gıda güvenliğinin, seyrüsefer serbestinin, nükleer enerji sahalarının ve kritik altyapının korunmasının savaşın yol açtığı yıkımı hafifletebileceğine vurgu yapıldı.

Kaynak: DHA

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