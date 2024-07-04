Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi - Son Dakika
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Politika

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Komisyonda yapılan görüşmelerde, teklife yönelik eleştiriler ve öneriler dile getirildi.

04.07.2024 04:36
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Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Teklifin maddeleri üzerinde söz alan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, tüm tarafların katkısıyla yeni bir düzenleme hazırlanmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sendikalar ve öğretmenlerin teklife yönelik eleştirilerini aktararak, "Böyle devam ederse bu yasa Genel Kurulda da böyle tartışılır ve Anayasa Mahkemesine gider." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, muhalefetin öğretmenlik mesleğine yönelik önerilerini dile getirmelerini istedi ve muhalefet milletvekillerinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşmelerinin uygun olabileceğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmenlerin saygınlığını yükseltmeye çalıştığını vurguladı.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, komisyondaki soru ve eleştirileri yanıtlarken, eğitim fakültelerinin kontenjanlarının yüzde 20-25 azaltıldığını, gelecek yıllarda daha da azaltılmasının beklenebileceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, teklifin "Hizmet sınıfının değiştirilmesi" başlıklı hükmünün, yönetmelik kapsamında yürürlükte olduğunu söyledi. Şamlıoğlu, "Bu kapsamda 2024 yılında 44 öğretmenimizin hizmet sınıfı değiştirildi. Sonuç itibarıyla milletvekillerimizin hazırladığı teklifte öğretmenlerimizin lehine bir düzenleme var. Hizmet sınıfının değiştirilmesi için müfettiş şartı getiriliyor. Akabinde eğer problem varsa akademi eğitimine alınıyor, akademi eğitimi süresince de problem devam ederse ikinci farklı bir müfettiş sonrasında hizmet sınıfı değiştiriliyor. Teklifle yıllardır devam eden bir uygulama öğretmen lehine yeniden kanunla düzenleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda teklifin "amaç", "kapsam", "tanımlar" ve "temel ilkeler" başlıklı ilk 4 maddesi kabul edildi.

Komisyon Başkanı Mahmut Özer, görüşmelere saat 14.00'te devam etmek üzere toplantıyı bitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi - Son Dakika

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