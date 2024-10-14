Oktay: İsrail'in Saldırılarına Tepki!

Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırılarına ilişkin, BM Güvenlik Konseyi'nin, bölgeye konuşlandırdığı barış gücünün güvenliğini sağlamak, ihlal edenlere de hesabını sormak zorunda olduğunu ifade etti.

Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırıların, İsrail'in sınır ve hukuk tanımaz saldırganlığının, şımarıklığının yeni bir aşaması olduğunu belirtti.

Oktay, "BM Güvenlik Konseyi, bölgeye konuşlandırdığı barış gücünün güvenliğini sağlamak, ihlal edenlere de hesabını sormak zorundadır." ifadelerini kullandı.

UNIFIL mensuplarına yapılan saldırıların aslında tüm BM üyelerine yapıldığını kaydeden Oktay, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri sessiz kalsalar bile diğer ülkeler Güvenlik Konseyinin daimi üyelerine ve İsrail'e karşı seslerini yükseltmek zorundadırlar. Zorlayıcı tedbirlerle, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tavırları ve saldırganlığı bir an önce sonlandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.