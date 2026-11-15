Ömer Çelik, Filistin Devleti'nin 38. yıl dönümünde 'insanlık ittifakı'na dikkat çekti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi, 'insanlık ittifakı'nın gayesidir. Kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü tebrik ediyoruz."