Ömer Çelik, Filistin Devleti'nin 38. yıl dönümünde 'insanlık ittifakı'na dikkat çekti

Ömer Çelik, Filistin Devleti'nin 38. yıl dönümünde 'insanlık ittifakı'na dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla vücut bulmasının 'insanlık ittifakı'nın amacı olduğunu ifade etti. Çelik, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü nedeniyle tebriklerini iletti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi, 'insanlık ittifakı'nın gayesidir. Kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü tebrik ediyoruz."
Kaynak: İHA
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