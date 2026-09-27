Ömer Çelik, Netanyahu'nun BM kürsüsünde katliam propagandası yapmasına trajedi dedi

Ömer Çelik, Netanyahu'nun BM kürsüsünde katliam propagandası yapmasına trajedi dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun yargılanması gereken bir katil olduğunu söyledi. Çelik, sanık kürsüsünde olması gereken birinin BM kürsüsünde katliam propagandası yapmasının BM'nin trajedisi olduğunu belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu yargılanması gereken bir katildir. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde katliam propagandası yapması BM'nin trajedisidir" dedi.
Kaynak: İHA
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