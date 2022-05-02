Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar! - Son Dakika
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Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar!

02.05.2022 21:12

Optimar Araştırma'nın nisan ayında yaptığı son ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre; AK Parti yüzde 36,2 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 10,1 oy aldı. CHP yüzde 26,6 oy alırken ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 10,6 oy toplayarak büyük yükseliş yakaladı. HDP ise yüzde 10,2 oy topladı. Böylece Cumhur İttifakı yüzde 46,3, Millet İttifakı yüzde 37,2 oy aldı.

Optimar Araştırma, 23-28 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi aracılığıyla paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca birçok ilde yapılan araştırmada toplam bin 847 vatandaşla görüşüldü.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 45'İN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Ankete göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 36,2 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 10,1 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 46,3 oldu.

İYİ PARTİ'NİN OYLARI DÜŞTÜ

Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 26,6 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 10,6 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 37,2 oranında kaldı.

HDP YÜZDE 10'U AŞTI

HDP yüzde 10,2 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken diğer partilerin toplam oranı yüzde 6,3 oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİME OY VERİRSİNİZ?

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 33.1'i "Erdoğan" dedi. "Mansur Yavaş" diyenler ise yüzde 13 oldu. "Kılıçdaroğlu'na oy veririm" diyenler yüzde 12 olurken "İmamoğlu" yanıtını verenler yüzde 9.1 seviyesinde seyrediyor.

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Son Dakika Politika Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar! - Son Dakika
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