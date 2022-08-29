ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü - Son Dakika
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ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü

29.08.2022 23:52

ORC Araştırma Şirketi'nin Rize, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'da yaptığı anketin sonuçları paylaşıldı. Bu sonuçlara göre 2018 yılındaki seçimlere göre AK Parti Rize'de yüzde 18, Trabzon'da yüzde 15, Kocaeli'de yüzde 13, Bursa'da yüzde 13, Ankara'da yüzde 10, İstanbul'da ise yüzde 12 oranında oy kaybetti. CHP ve İYİ Parti'nin ise 6 ilde de oy oranlarını yükseldiği anlaşıldı.

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne bir seneden daha az vakit kalırken araştırma şirketleri tarafından art arda anket sonuçları yayınlanmaya devam ediyor.

AK PARTİ'DE KAN KAYBI DEVAM EDİYOR

ORC Araştırma Şirketi, katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorduğu anketin il bazında sonuçlarını paylaşmaya başladı. Buna göre Rize, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'da AK Parti'nin 2018'de gerçekleşen seçimlere göre oy oranının düştüğü görüldü.

RİZE'DE YÜZDE 18 OY KAYBI

2018 seçimlerinde Rize'de yüzde 64.8 oy alan AK Parti, bu ankette yüzde 18'lik düşüşle yüzde 46.8 oy oranına ulaştı. Yüzde 12,2 puan arttıran CHP ise oyunu yüzde 13'ten yüzde 25.2'ye arttırdı.

Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin ipi göğüslediği 5 ilde oy oranları düştü

TRABZON'DA YÜZDE 15 OY KAYBI

Trabzon'da AK Parti'nin 2018'de yüzde 56 olan oy oranı yüzde 15.6 azalarak yüzde 40.4 oldu. CHP ile İYİ Parti'nin oyları yüzde 7.6 ve 8.3 arttı.

Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin ipi göğüslediği 5 ilde oy oranları düştü

KOCAELİ'DE YÜZDE 13 OY KAYBI

AK Parti'nin Kocaeli'ndeki oy oranı, 2018'e göre yüzde 48.3'ten yüzde 13.2 azalarak yüzde 35.1 oldu. CHP yüzde 4.2, İYİ Parti ise yüzde 11 arttı.

Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin ipi göğüslediği 5 ilde oy oranları düştü

BURSA'DA YÜZDE 13,8 OY KAYBI

Bursa'da AK Parti'nin 2018'de yüzde 46,2 olan oranı yüzde 13.8 azalarak yüzde 32.4 oldu. İYİ Parti yüzde 7, CHP yüzde 4,1 arttı.

Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin ipi göğüslediği 5 ilde oy oranları düştü

ANKARA'DA YÜZDE 10 OY KAYBI

AK Parti'nin başkent Ankara'daki oyları 2018'deki yüzde 40.4'ten yüzde 10.3 azalarak yüzde 30.1 oldu. CHP yüzde 1.5, İYİ Parti yüzde 8.1 arttı.

Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin ipi göğüslediği 5 ilde oy oranları düştü

İSTANBUL'DA YÜZDE 12 OY KAYBI

İstanbul'da AK Parti'nin oyları yüzde 42.7'den 12.5 azalarak yüzde 30.2 oldu. CHP yüzde 1, İYİ Parti ise yüzde 9.7 oy kazandı.

Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin ipi göğüslediği 5 ilde oy oranları düştü
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SON DAKİKA: ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü - Son Dakika
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