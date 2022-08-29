2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne bir seneden daha az vakit kalırken araştırma şirketleri tarafından art arda anket sonuçları yayınlanmaya devam ediyor.
ORC Araştırma Şirketi, katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorduğu anketin il bazında sonuçlarını paylaşmaya başladı. Buna göre Rize, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'da AK Parti'nin 2018'de gerçekleşen seçimlere göre oy oranının düştüğü görüldü.
2018 seçimlerinde Rize'de yüzde 64.8 oy alan AK Parti, bu ankette yüzde 18'lik düşüşle yüzde 46.8 oy oranına ulaştı. Yüzde 12,2 puan arttıran CHP ise oyunu yüzde 13'ten yüzde 25.2'ye arttırdı.
Trabzon'da AK Parti'nin 2018'de yüzde 56 olan oy oranı yüzde 15.6 azalarak yüzde 40.4 oldu. CHP ile İYİ Parti'nin oyları yüzde 7.6 ve 8.3 arttı.
AK Parti'nin Kocaeli'ndeki oy oranı, 2018'e göre yüzde 48.3'ten yüzde 13.2 azalarak yüzde 35.1 oldu. CHP yüzde 4.2, İYİ Parti ise yüzde 11 arttı.
Bursa'da AK Parti'nin 2018'de yüzde 46,2 olan oranı yüzde 13.8 azalarak yüzde 32.4 oldu. İYİ Parti yüzde 7, CHP yüzde 4,1 arttı.
AK Parti'nin başkent Ankara'daki oyları 2018'deki yüzde 40.4'ten yüzde 10.3 azalarak yüzde 30.1 oldu. CHP yüzde 1.5, İYİ Parti yüzde 8.1 arttı.
İstanbul'da AK Parti'nin oyları yüzde 42.7'den 12.5 azalarak yüzde 30.2 oldu. CHP yüzde 1, İYİ Parti ise yüzde 9.7 oy kazandı.
Son Dakika › Politika › ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü - Son Dakika