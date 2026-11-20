AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı'nda Betül Akın'ın istifasının ardından göreve atanan Osman Arslan, düzenlenen devir teslim töreniyle ilçe başkanlığı görevini devraldı.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı'nda nöbet değişimi yaşandı. Betül Akın'ın istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından ilçe başkanlığı görevine atanan Osman Arslan, parti binasında düzenlenen törenle görevi devraldı.

Devir teslim törenine AK Parti Ayvalık önceki dönem İlçe Başkanı Ali Gür ile AK Parti Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Bedriye Baysal da katıldı.

Görevini Osman Arslan'a devreden Akın, yeni ilçe başkanına ve oluşturacağı yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı görevini devralan Osman Arslan ise Betül Akın'a bugüne kadar parti teşkilatına ve Ayvalık'a sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Devir teslim töreniyle birlikte AK Parti Ayvalık İlçe Teşkilatı'nda Osman Arslan dönemi resmen başlamış oldu.