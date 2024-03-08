Osmaniye Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

Osmaniye Belediyesi'nin Mart Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi son meclis toplantısında, Başkan Kadir Kara, tüm meclis üyelerine plaket takdim ederek, hizmetleri için teşekkür etti.

Osmaniye Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Kadir Kara, yapılan son meclis toplantısında, veda konuşması yaparak, tüm üyelere 5 yıllık süre içerinde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

2009 yılında Osmaniye'de ilk kez belediye başkanı olarak seçildiğini belirten Başkan Kadir Kara, "2014 yılında yapılmış olan seçimlerde de tekrar MHP'den aday olduk ve ikinci kez seçildik. Üçüncü dönem de Cumhur ittifakının adayı olarak seçimlere girdik ve üç dönem belediye başkanlığı yaptık. 31 Mart akşamına kadar Osmaniye Belediye Başkanı olarak görevimiz devam ediyor. Tabi Osmaniye'de belediye tarihinde 3 dönem belediye başkanlığı yapmak bize nasip oldu. Bu bizim için büyük bir gurur, büyük bir onur. Bugüne kadar bu üç dönem içerisinde Osmaniye'ye elimizden geldiğince, sizlerden önceki iki dönem görev yapan saygıdeğer meclis üyelerimizle beraber görev yaptık. İyi niyetlerle, halisane niyetlerle Osmaniye'mize hizmet etmeye çalıştık, gayret gösterdik, çabaladık." Dedi.

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını, hayırlı sonuçlar getirmesi dileyen Belediye Başkanı Kadir Kara, " Türkiye'de örnek olabilecek bir meclise sahip olduk. Bu örnek olabilme ölçüsünü sizler oluşturdunuz. Osmaniye'nin hayrına ve faydasına olan her konuda birlik ve beraberlik içerisinde olmakla, Osmaniye'ye gerçekten tarihi hizmetlerin gelmesine vesile oldunuz, destek verdiniz. Bu konularda bizim çabalarımızın önünü açtınız. Bundan dolayı da ben Osmaniyeli hemşerilerim ve şahsım adına, Osmaniye'nin geleceği adına, gelecekte belki bizim hiç görmeyeceğimiz çocuklarımız adına, bu şehirde yaşayacak insanlar adına çok büyük hizmetlerin gerçekleşmesinde, ciddi anlamda büyük katkınız oldu. Ben bundan dolayı hem şahsım hem Osmaniye'nin bugün yaşayanları ve yarın yaşayacak olan insanlarımız adına hepinize en kalbi şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

Osmaniye belediye Meclis üyesi AK Parti grup başkanvekili Yavuz Korkmaz'da, 5 yıl birlikte görev yaptıklarını belirterek, "meclis toplantılarında tüm kararları genel de oy birliği ile geçirdik. Burada bir yürek olduk. Tabi bu süre içerisinde çok ender yaşanılan bir pandemi dönemi yaşadık, arkasından asrın felaketi dediğimiz deprem oldu, yangın felaketleri oldu. Büyük afetler oldu bu dönemde, yine de birlik ve beraberliğimiz bozmadan hizmet etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Sonuçta burada olan arkadaşlarımızın hepsinin amacı Osmaniye'ye hizmet etmekti. Burada çok güzel bir 5 yıl geçirdik." Dedi. Ak Parti Grup Başkanvekili Yavuz Korkmaz, konuşmasının ardından gurubu adına Başkan kadir Kara'ya hediye takdiminde bulundu. Başkan Kadir Kara, daha sonra, şehre yapılan ve yapılacak olan hizmetlere sundukları katkılarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. Ayrıca Başkan Kadir Kara, 21 Ocak'ta vefat eden Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı ve MHP'li Meclis Üyesi Mustafa Balkaya'nın plaketini, kızı Ayça Aybala Dülger'e takdim etti. - OSMANİYE