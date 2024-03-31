Osmaniye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.
Osmaniye'de bin 271 sandıkta 392 bin 447 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'da sona erecek. Oy verme saatinin başlamasıyla birlikte Osmaniye Şehit Bekir Evran İmam Hatip Ortaokulu'nda ilk oylar sandıklara atıldı. İlk dakikalarda sandık başına gelen vatandaşlar, hayırlı olması temennisiyle oylarını kullandı. - OSMANİYE
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Mersin'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Kentte 13 ilçede, 4 bin 455 sandıkta toplam 1 milyon 345 bin seçmen oy kullanacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Bakan Yumaklı, seçimlerin demokrasi bayramı olduğunu belirterek, yüksek katılım oranıyla milletin iradesini sandığa yansıtacağını umduğunu ifade etti.
Trabzon'da 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 619 bin 603 seçmen, 2 bin 264 sandıkta oy kullanacak. İl genelinde 2 bin 384 İl Emniyet Müdürlüğü Personeli, bin 351 İl Jandarma Komutanlığı Personeli ve 12 Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli seçimin güvenli bir şekilde geçmesi için görev yapıyor.
Diyarbakır'da yerel seçimler için oy verme işlemi başladı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıklar kuruldu ve 1 milyon 164 bin 129 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sakarya'da 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanırken, Zonguldak'ta 1650 sandıkta 462 bin 958 seçmen oy kullandı. Bolu'da 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen, Kocaeli'de 4 bin 317 sandıkta 1 milyon 534 bin 684 seçmen, Düzce'de 1065 sandıkta 298 bin 438 seçmen, Bartın'da 605 sandıkta 158 bin 729 seçmen ve Karabük'te 754 sandıkta 184 bin 230 seçmen oy kullanacak.
Tekirdağ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başlarken, engelli ve yaşlılar ise seyyar sandıkla oylarını kullanıyor. YSK tarafından belirlenen görevliler, seyyar sandıkları yaşlı ve engellilerin ayaklarına kadar götürerek evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara oylarını kullandırıyor. 90 yaşındaki Halil İbrahim Ayaz da seyyar sandık sistemi ile oyunu kullandı.
Batman'da Mahalli İdareler Genel seçimleri için sandığa giden 81 yaşındaki Cevat dede, oyunu kullandı. Merkez Kuyubaşı Mahallesinde ikamet eden Cevat Beyca, yaşına ve hastalığına rağmen sandık başına gelerek oy kullandı. Beyca, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirterek, memleketine ve vatandaşlarına hayırlı olmasını diledi.
Manisalılar mahalli idareler seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de memleketi ve oy kullanacağı il olan Manisa'da 3 bin 832 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmen oy kullanacak.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kazabat köyünde yaşayan 6 seçmen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı nedeniyle seçimlerde komşu köy olan Karakoca'da oy kullanıyor. Kazabat köyü, nüfusunun azalması ve yerleşim birimi olmaması sebebiyle sandık kurulu oluşturulmamıştır. Bu sebeple seçmenler, 5 kilometre uzaklıktaki Karakoca köyünde oy kullanmaktadır.
YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt genelinde oy kullanma işlemlerinin sorunsuz biçimde devam ettiğini belirtti. Yener, tüm il ilçe seçim kurullarından bilgi aldığını ve şu anda oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yener, günün sonunda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasını ve sayım işlemlerine geçilmesini umut ettiğini ifade etti.
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