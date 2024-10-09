Özdağ'dan İsrail'e Ticaret Uyarısı

Politika

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılmasını, " İsrail'e doğrudan ya da dolaylı yapılan ticaretin de sonlandırılmasını" istedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucu 55 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 100 bin kadarının yaralandığını söyledi.

Filistin'e yönelik saldırılar sürerken "iktidarın İsrail'e yönelik ticarete izin verdiğini" savunan Özdağ, savaş uçaklarına, tanklara yakıt sağlayan petrolün Türkiye üzerinden gittiğini öne sürdü.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Özdağ, Kürecik Radar Üssü'nün İsrail'e hizmet ettiğini belirterek, üssün hemen kapatılmasını, "İsrail'e doğrudan veya dolaylı olarak yapılan ticaretin kesin olarak sonlandırılmasını" istedi.

Özdağ, "Azeri petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e sevkiyatının" da durdurulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail ile yapılan tüm silah anlaşmaları iptal edilmeli, askeri eğitimler sonlandırılmalıdır. Siyonist Yahudilerden alınan cesaret madalyası hemen iade edilmelidir. İsrailli silah şirketleriyle iş yapan gerçek ve tüzel kişilere yaptırımlar uygulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne saldıracağı, devlet başkanı tarafından açıklanan 'düşman' tanımlı bir devlete karşı bu kararlar alınmayacaksa, söz konusu açıklamaların ne anlama geldiği izaha muhtaçtır. Adalet Bakanı'na da çağrıda bulunmak istiyorum; İsrail ve Türkiye vatandaşı olup savaş başladığı andan itibaren İsrail'e gidip savaşıp gelen kişilerle ilgili soruşturmalar açılmalıdır."