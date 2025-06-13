Özgür Özel'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den İsrail'e Sert Tepki

Özgür Özel\'den İsrail\'e Sert Tepki
13.06.2025 16:05
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'i kınayarak hükümetin daha sert bir tutum sergilemesini istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'i kesin bir dille kınıyoruz. Hükümetten de en sert tepkiyi bekliyoruz. İsrail'in karşısında net olsunlar, dik olsunlar; bizi yanlarında bulurlar. Karşılarında olmayız, arkalarına geçeriz, en net desteği veririz. Filistin meselesi, Türkiye'nin ulusal meselesidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'ndeki cuma namazının ardından beraberindeki Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile birlikte açıklamalarda bulundu. İsrail'in İran'a saldırmasını net, kesin bir dille kınadıklarını belirten Özel, "Buradan, bugün akşamüstü ayrılıp Bayburt'a gidiyorum. Bayburt'taki miting programımızla birlikte artık normal programımıza döneceğiz. Saadet Partisi'nin Genel Başkanı tarafından pazar günü düzenlenecek ' Filistin ile Dayanışma' mitingine davet edildim. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle birlikte Üsküdar'daki bu İsrail'i kınama mitingine gideceğiz. Orada bir konuşma yapacağız. Diplomasiye alan açılması, silahlara değil. Her iki tarafı da itidale, barışa davet ediyoruz. Uluslararası toplumu bu konuda duyarlı olmaya, görev almaya çağırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin de hükümetin, İsrail'e karşı müsamahakar tutumunu, yumuşak dilini, cesaretlendirici tavırlarını bir an önce terk etmesini bekliyoruz. Filistin'e makarna bile götürülmesine izin vermediler, Madleen gemisini, 12 aktivisti aldılar. Tutukladılar, zor serbest bıraktılar. Oradaki iki Türk vatandaşının sağ salim kurtulmuş olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'MAZUR GÖRÜLEBİLİR BİR TARAFI YOK'

Türkiye'nin yanı başında bir üçüncü dünya savaşını tetikleyebilecek olan azgınlığın da mazur görülebilir bir tarafı olmadığını belirten Özel, "Bu İsrail sessizlikten, bu İsrail, 'Aman bunlar Trump ile arayı bozamazlar, bize bir şey diyemezler, deseler de işte küçük harflerle konuşurlar' meselesinden cesaret alıyor. Filistin'de hayatını kaybeden herkesin de dün İran'a yapılan saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin de dünya barışını tehdit eden, Türkiye'nin yanı başında bir üçüncü dünya savaşını tetikleyebilecek olan azgınlığın da mazur görülebilir bir tarafı yoktur. İsrail'i kesin bir dille kınıyoruz. Hükümetten de en sert tepkiyi bekliyoruz. İsrail'in karşısında net olsunlar, dik olsunlar; bizi yanlarında bulurlar. Karşılarında olmayız, arkalarına geçeriz, en net desteği veririz. Ama böyle müsamahakar tutumlar, bugüne kadarki müsamahakar tutumlar İsrail'e cesaret veriyor. O zaman da en sert şekilde eleştiririz. Filistin meselesi, Türkiye'nin ulusal meselesidir. Hükümetine buna uygun davranmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'SON DERECE DUYGULU BİR TOPLANTIYDI'

Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimlere ilişkin soruya ise "Arkadaşlar, biz dün belediye meclis grubumuzu, buradaki mevlitten sonra topladık. Arkadaşlara 'Sizin bu konudaki görüşlerinizi duymak isteriz' dedik. Çünkü pazartesiye kondu. Ben de buradan ayrılacağım. Ardından da Bayburt'a, oradan Üsküdar'a mitinglere gideceğim. 'Görüşlerinizi duymak isteriz' dedik. Herkes Ferdi Başkan'la anılarını anlattı. 58 arkadaşımız, birden 'Pazartesi günü biz sizden bir isim duyarız, emanetiniz namusumuzdur. Kimi söylüyorsa partimiz, biz o arkadaşımızı seçeriz. Bugün ne isim konuşabiliriz ne de herhangi bir talep söyleriz. Bu vakitten sonra Ferdi'nin hatırası önünde saygılı davranacak, ailesine sahip çıkacak, onun hayallerini gerçekleştirecek birine ihtiyaç var. Onu partimiz görevlendirir, biz sahip çıkarız' dediler. Biz de teşekkür ettik. Gözyaşları içinde ve son derece duygulu bir toplantıydı. İşin o kısmını arkadaşlar öyle çözümlemeyi tercih ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

'SORUŞTURMA İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME BENDE YOK'

Özel, Zeyrek'in ölümüyle ilgili Manisa'da süren soruşturma hakkında yeni bir gelişme olup, olmadığıyla ilgili bir soruya, "Bende yok. Ben de yakından takip ediyorum. Oldukça da zaten sizinle hem Başsavcılık hem de Adalet Bakanlığı paylaşıyor. Biz de yakından takip ediyoruz. En titizlikle sürdürülmesini ve her şeyin ortaya çıkarılmasını ben de bekliyorum" diyerek cevap verdi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Özgür Özel, Orta Doğu, Politika, Filistin, Türkiye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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