Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü\'nden beri işsiz

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kardeşinin işsiz olduğunu açıkladı. Özel ayrıca belediyeler için tasarruf genelgesi yayımlayacaklarını belirtti.

"İLK KEZ SÖYLÜYORUM"

Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel için söylediği sözler şu şekilde; "İlk kez buradan söylüyorum. Kardeşim Barış Özel Adalet yürüyüşünden beri işsizdir. Bilmez miyiz İstanbul Belediyesi'nde işe koyalım, Ankara Belediyesi'nde işe koyalım. İş bulursa kendi bulur. Ağabeyi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz."

ERDOĞAN'LA YAPACAĞI GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin ise Özel, "Belediyelerimizin sorunlarından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmasına kadar bizim üzerinde konuşmamız gereken önemli meseleler var. Cumhuriyet Halk Partisi yurt içinde ana muhalefet partisi sınırların dışına çıkınca Türkiye'nin partisi. Türkiye'nin dış politikada önemli sorunları var. Ama Alman başbakanı sosyal demokrat. Alman Cumhurbaşkanı sosyal demokrat kökenli, Cumhurbaşkanı seçildiği için partisi üyeliği kaldırılmış durumda. Onlardaki siyasi gelenek gereği. İspanya başbakanı sosyal demokrat.

"TERK EDİLMİŞ DEVLET GELENEKLERİNİ GERİ KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Sayın Erdoğan'ın dünyada temas ettiği pek çok lider sosyal demokrat, sosyalist. Bu konuda ben kiminin yardımcısıyım, kiminle aynı masadayım. O yüzden Türkiye'nin meselelerinin çözülmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli katkıları oluyor. Olabilir. Bu konuları görüşeceğiz. Çok uzun yıllardır terk edilmiş birtakım devlet geleneklerinin tekrar Türkiye'ye kazandırmak için son seçimin birinci partisi olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Hepsini sayın Erdoğan'la görüşeceğiz. Ama tabii görüşmeden önce bütün görüşme içeriğini kamuoyuyla paylaşma söz konusu değil. Önceliklendirerek görüşeceğiz. Sonuç alırsak bu diyalog kanalını açık tutacağız" ifadelerini kullandı.