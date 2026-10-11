Özgür Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümünde Haberal'a ödül verdi - Son Dakika
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Özgür Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümünde Haberal'a ödül verdi

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerine katılarak Mütareke binası önünde konuştu. Özel, konuşmasının ardından Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü'nü Prof. Dr. Mehmet Haberal'a verdi.

MUDANYA MÜTAREKESİ'NİN 104'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kırsal Çağrışan Mahallesi'ndeki programının ardından Mudanya Mütarekesi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Mütareke binası önünde düzenlenen etkinliğe, Özel'in yanı sıra Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan, Gemlik Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, partililer ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Özel, "Bugün burada bulunduğumuz meydan, sıradan bir meydan değil. Cephede kazanılan büyük bir askeri başarının masada siyasi, diplomatik bir kazanıma dönüştüğü yerdir. Burada sert müzakereler yaşandı, hatta yeniden bir savaş ihtimalinin kıyısından dönüldü. Ama sonunda İsmet Paşa'nın, Mustafa Kemal'le sürekli irtibat halindeki müzakere yeteneği ve özgüveni, masada Türkiye'nin iradesinin kabul edilmesiyle sonuçlandı. 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi hazırlandı, imzalandı, Doğu Trakya yeni bir savaşa gerek kalmadan Türkiye'ye devredildi. Sonrasında Kurtuluş Savaşı'nın silahlı safhası kapanırken büyük barışın yolu açıldı. Büyük barışın yolu buradan, Mudanya'dan Lozan'a doğru uzandı. İşte Mudanya budur. Mudanya, silahların sustuğu ve silahlara yer olmadığının bundan sonra kabul edildiği, milletin iradesinin dünyaya kabul ettirildiği yerdir, o kabullendirme sürecinin en önemli kilometre taşıdır" dedi.

'DEMOKRAT OLMAK KAZANDIĞIN SEÇİM AKŞAMI BELLİ OLMAZ'

İsmet İnönü'nün aynı zamanda Türkiye'yi çok partili hayata geçiren devlet adamı olduğunu dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"1946'da yapılan seçimlerde seçim güvenliğine ilişkin endişeleri, eleştirileri duyan, muhalefetle iktidarı bir araya getiren, hakim denetiminde bir seçim sistemini o tarihten ülkemize kazandıran ve milletin verdiği oyun sandığa girmesini ve aynıyla sandıktan çıkmasını temin eden, bunu Türkiye'ye kazandıran İsmet Paşa'dır. 14 Mayıs 1950 seçimlerine girmiştir ve 1950 seçimlerini kaybetmiştir. Seçim akşamı 'Paşam, herhalde bunlara ülkeyi teslim edecek değilsiniz' diyenler, başka şeylere niyetlenmesin diye hemen yanındaki habercisini çağıran, Demokrat Parti'ye haberci yollayan ve resmi seçim sonuçları ilan edilir edilmez 'Paşa devir teslime hazırdır' diye teminat veren ve bu seçim yenilgisinden sadece 8 gün sonra, 22 Mayıs'ta Amerika'da bulunan oğlu Erdal'a mektup yazarak, 'Bu seçim memlekette yeni bir hayat tarzı kurmak için giriştiğimiz teşebbüste ne kadar ciddi ve samimi olduğumuzu ispat etmiştir. Memleket için, hepimiz için şeref olmuştur' cümlelerini kaleme almıştır. Kaybettiği seçimi şeref gören bir devlet adamından, gerçek bir demokrattan bahsediyoruz. Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Çünkü demokrat olmak kazandığın seçim akşamı belli olmaz. Kimin demokrat olup kimin demokrat olmadığına seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız. Seçimi hazmedip hazmetmediğine, oyu kendine verince 'milli irade' diyenlerin oy kendine verilmediğinde ne yaptığına bakacak, demokrat olup olmadığına o gün karar vereceksiniz."

'MİLLETTEN GÜÇ ALARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

"İsmet Paşa'nın bu olgunluğu bugün hepimizin demokratlık konusundaki sınırlarını, hedeflerini belirleyen en önemli ibaredir, en önemli sınırdır" diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bugün aynı anlayışla, cumhuriyetin kurucu kadrolarının mirasını onurla, gururla taşıyarak, milletin iradesinin üzerinde hiçbir güce inanmayarak, sadece millete güvenerek, milletten güç alarak yolumuza devam ediyoruz. Kendini milletin üstünde görenlere, kendi çıkarlarını milletin çıkarlarının üzerinde tutanlara, partilerini devletin partisi, devleti partisinin devleti görenlere inat, biz köklerimizden aldığımız cesaretle Türkiye'yi büyütmek ve yüceltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu millet başını cephede eğmedi, masada eğmedi, sandıktan çıkan iradesini kimseye teslim etmedi, bundan sonra da etmeyecek."

Özel, konuşmasının ardından Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü'nü Prof. Dr. Mehmet Haberal'a verdi.

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Cennet PORSUK-Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: DHA
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