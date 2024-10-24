Özgür Özel, TUSAŞ Çalışanını Ziyaret Etti

Politika

Ankara'da dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında yaralanan TUSAŞ çalışanı Trabzonlu Murat Solmaz'ı hastane odasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine dün gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Diyarbakır'daki programını iptal ederek Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıda yaralanan TUSAŞ çalışanlarına tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Özel'in ziyaret ettiği yaralı TUSAŞ çalışanları arasında yer alan Araklı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Solmaz'ın oğlu Murat Solmaz da yer alırken, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. - TRABZON