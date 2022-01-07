Üye Girişi
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var - Son Dakika

Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var

07.01.2022 11:38

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 21 araştırma şirketinin yaptırdığı 103 anketin ortalama sonuçlarını katıldığı canlı yayında paylaştı. 1 yıllık süreçteki değişime dikkat çeken Özkiraz, AK Parti'nin 2021 ocak ayında yüzde 37 olan oylarının aralık ayında yüzde 31'e gerilediğini belirtirken, CHP ve İYİ Parti'nin oylarında ise yüzde 2'lik artışlar olduğuna vurgu yaptı. MHP'de de sistematik bir düşüşün olduğunu ifade eden Özkiraz, HDP'nin baraj sorunu yaşamadığını belirtti.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, TELE1'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu programda 21 araştırma şirketinin 103 anketinin ortalamalarını paylaştı. Ortalaması açıklanan anketlere göre AK Parti ve MHP düşüşte, CHP ve İYİ Parti yükselişte. Özkiraz'a göre, HDP'nin ise baraj sorunu yok.

AK PARTİ-MHP'DE SİSTEMATİK DÜŞÜŞ

Anketlerin ortalama sonuçlarına göre, AK Parti'nin oylarının kararsızlar dağıtıldıktan sonra ocak ayında yüzde 37'yken aralık ayında yüzde 31'e kadar gerilediği görüldü. Özkiraz, AK Parti hakkında, "Sistematik bir düşüş var" yorumu yaptı.

Özkiraz'ın açıkladığı bir diğer anket sonucu ise MHP'ye yönelik oldu. Buna göre; ocak ayında yüzde 9,2 olan MHP'nin oy oranı, aralık ayında yüzde 7,3'e kadar düştü. Özkiraz, AK Parti'deki sistematik düşüşün MHP'de de görüldüğünü aktardı.

Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz.

CHP VE İYİ PARTİ YÜKSELİŞTE

Özkiraz muhalefet partilerinin anket ortalamalarından çıkan oy oranlarına ilişkin olarak da CHP ve İYİ Parti'de bir yükselişin olduğunu söyledi. Özkiraz, "CHP ise ocak ayında yüzde 24,1 iken aralık ayında yüzde 26,7'ye yükselmiş. İYİ Parti oy oranı ise ocakta yüzde 13,5 iken eylül ayında yüzde 14,8'e kadar yükselmiş görünüyor. Lütfü Türkkan olayı ve esnaf ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e söylenen 'Kürdistan' sözlerinden sonra İYİ Parti'de bir düşüş görülüyor" dedi.

"HDP'NİN BARAJ SORUNU YOK"

Özkiraz, HDP'nin hiçbir anket ve sonuçta baraj altı kalmadığını söyledi. Özkiraz, "Ocak ayında yüzde 10,2 aralık ayında yüzde 10,7. HDP ortalamalara bakıldığında hiç barajın altında kalmıyor. HDP'nin ortalaması buysa baraj sorunu yok demektir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Ocak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var - Son Dakika


Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı         
17:53
Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek         
17:37
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı         
14:24
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42

Son Dakika Haberleri
17:53 Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı
17:37 Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
17:20 Sahile vuran yunusu kurşunlayarak öldürdüler
17:14 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?
17:12 FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak
17:11 Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi
16:58 Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı!
16:54 Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var! Taraftarın çağrısı dünyayı ayağa kaldırdı
16:53 Fed fırtınası yaklaşıyor! Faiz artırımı ne zaman olacak? Türkiye nasıl etkilenir?
16:49 TFF'den maç erteleme çağrılarına yanıt: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 17:58:52. #1.13#
SON DAKİKA: Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement