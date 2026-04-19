PAB 152. Genel Kurulu İstanbul'da Sona Erdi - Son Dakika
PAB 152. Genel Kurulu İstanbul'da Sona Erdi

19.04.2026 13:38
TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen PAB 152. Genel Kurulu, barış ve adalet temasıyla kapandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu, bugün gerçekleştirilecek kapanış oturumuyla sona erecek.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde "Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Güvence Altına Almak ve Adaleti Sağlamak" temasıyla yapılan 152. Genel Kurul'un başkanlığını, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yürüttü.

İstanbul'daki organizasyon, bugüne kadar gerçekleştirilen PAB Genel Kurulları arasında en yüksek katılıma sahne oldu. Türkiye'nin son yıllarda barışı önceleyen diplomatik girişimleri ve bölgesel ile küresel krizlerde üstlendiği rol, toplantıya yoğun katılım sağlanmasında etkili oldu. Genel Kurul kapsamında yaklaşık 80 meclis başkanı ve 800 milletvekili ile çok sayıda katılımcı Türkiye'de ağırlandı.

Genel Kurul gündeminde, Gazze'deki soykırım ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişmeler yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yoğun diplomasi trafiği yürüttü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul kapsamında, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Arap Parlamentosu başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların başkanlarının da aralarında bulunduğu 34 ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş'un, Körfez ülkelerinin meclis başkanlarıyla yaptığı görüşmelerde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş ve Orta Doğu'da İsrail'in saldırganlığı geniş bir şekilde ele alındı.

Görüşmelerinde Kurtulmuş, İsrail'in saldırgan tavrının mutlaka engellenmesi için çabaların ortaklaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

152. Genel Kurul kapsamında daimi komite toplantıları, forum oturumları ve birçok yan etkinliğin düzenlendiği program, bugün saat 17.00'deki kapanış oturumuyla sona erecek. Oturumda, "İstanbul Deklarasyonu"nun Genel Kurul'un onayına sunulması bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Genel Kurul'un kapanış oturumunda bir konuşma yapması öngörülüyor.

Merkezi Cenevre'de bulunan PAB'ın, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez Genel Kurulu toplanıyor. Bu toplantılar, Cenevre'de veya üye bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika PAB 152. Genel Kurulu İstanbul'da Sona Erdi - Son Dakika

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:08
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
14:00
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
13:46
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
SON DAKİKA: PAB 152. Genel Kurulu İstanbul'da Sona Erdi - Son Dakika
