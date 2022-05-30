Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, Türkiye'yi ziyaret edecek

30.05.2022 22:17
Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, Türkiye'yi ziyaret edecek

Pakistan Başbakanı Muhammad Shehbaz Sharif, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Pakistan Başbakanı Muhammad Shehbaz Sharif, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Pakistan Başbakanı Sharif, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında beraberindeki bakanlar, SAPM'ler ve üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Göreve başlamasından bu yana Türkiye'ye ilk ziyaretini yapacak olan Sharif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşmenin yanı sıra heyetlerarası görüşmeye katılacak. Pakistan-Türkiye ikili ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak olan görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı yapacak. Başbakan Sharif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna vereceği yemeğe de katılacak. Ayrıca Pakistan'dan önde gelen şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir iş heyeti de Türkiye'yi ziyaret edecek.

Pakistan Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu yıl Pakistan ve Türkiye, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümünü kutluyor. Ziyaret sırasında Pakistan Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı ortaklaşa olarak benzersiz ikili ilişkilerin uzun tarihindeki bu önemli dönüm noktasının kutlamalarının başladığını gösteren bir logonun açılışını yapacaktır. Türk Dışişleri, Ticaret ve Sağlık Bakanları ziyaret sırasında başbakanı ziyaret edecektir. Başbakan, önde gelen Türk işadamları ve çeşitli sektörlerden potansiyel yatırımcılarla kapsamlı bir etkileşim içinde olacaktır. Kendisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı tarafından ağırlanacaktır. Başbakan, DEİK (Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) işbirliğiyle düzenlenen Pakistan-Türkiye İş Konseyi Forumu'na da katılacaktır. Bu etkinlikler sırasında Başbakan, Pakistan'ın geniş yatırım potansiyelini vurgulayacak ve Türk şirketlerini Pakistan'a yatırım yapmaya ve Pakistan-Türkiye ticari ve ekonomik bağlarını güçlendirmeye teşvik edecektir. Pakistan'ın önde gelen işadamları bu etkinliklere katılacak ve aralarında B2B görüşmeleri de yapacaktır. Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişki, yapılandırılmış kurumsal mekanizmalar tarafından desteklenmektedir. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (HLSCC), ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesinde etkili olan liderlik düzeyindeki birincil platformdur. Şimdiye kadar HLSCC'nin altı oturumu gerçekleşti. 7. oturumun bu yıl yapılması planlanıyor. Pakistan ve Türkiye arasındaki tarihe dayanan ve uzun süredir devam eden ilişkiler, ortak inanca, ortak tarihe ve temel çıkar meselelerinde birbirlerine karşılıklı destek olma şanlı geleneğine sıkı sıkıya bağlıdır. Türk liderliği ve hükümeti, Keşmir'in haklı davasını kararlılıkla destekledi. Türkiye, Cammu ve Keşmir ile ilgili İİT Temas Grubu'nun önemli ve aktif bir üyesidir. İki ülke, barışçıl ve istikrarlı Afganistan, Filistin ve İslamofobi ile mücadele de dahil olmak üzere bir dizi konuda birbirine yakın görüşlere sahiptir. Çok sayıda Türk şirketi, Pakistan'da farklı sektörlerde (inşaat, enerji, katı atık yönetimi, hijyen ürünleri, elektronik ve süt ürünleri vb.) 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Önde gelen yatırımcılar arasında Albayrak, Öz Pak, Zorlu, Arçelik, Siyahkalem, Sutaş, Coca-Cola İçecek ve Hayat Kimya yer alıyor. Seçilen Türk şirketlerinin başkanları, Ankara'da bulunduğu süre içinde başbakanı da ziyaret edecektir. Başbakanın Türkiye ziyareti, iki ülke arasındaki düzenli üst düzey değişimlerin bir parçası olmasının yanı sıra, ticaret, yatırım, bölgesel bağlantı, sağlık, eğitim, kültür ve insanlar arası ilişkiler alanlarında ikili işbirliğinin derinleştirilmesi ve genişletilmesi bağlamında önemlidir. Bu, iki ülke arasındaki liderlik diyaloğunun ve mevcut çok boyutlu stratejik ilişkinin daha da güçlendirilmesine yardımcı olacak ve bu eşsiz ortaklığı yeni zirvelere taşıma çabalarına yeni bir ivme kazandıracaktır" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan 2022'de Başbakan Sharif'i tebrik etmek için arayan ilk dünya lideri olmuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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