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Pakistan'da İmran Han ve eşi Büşra Khan yasa dışı evlilikten hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Politika

Pakistan'da İmran Han ve eşi Büşra Khan yasa dışı evlilikten hapis cezasına çarptırıldı

Pakistan\'da İmran Han ve eşi Büşra Khan yasa dışı evlilikten hapis cezasına çarptırıldı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Khan, Büşra Khan'ın eski eşi tarafından yapılan itiraz sonucunda yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, son bir haftada İmran Han'ın aldığı üçüncü hapis cezası oldu.

03.02.2024 17:06
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Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Khan, yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pakistan'da Büşra Khan'ın eski eşi Havar Maneka'nın, eski Başbakan Imran Khan ile Büşra Khan'ın 2018'de gerçekleştirdiği evliliğin yasa dışı olduğuna dair mahkemeye yaptığı itiraz karara bağlandı. Mahkeme, Büşra Khan'ın boşandıktan sonra yeni bir evlilik için beklemesi gereken süre dolmadan Imran Khan ile evlendiğini belirterek evliliğin "yasa dışı" olduğuna hükmetti. Eski Başbakan Khan ile Büşra Khan, "yasa dışı evlilik" yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1 haftada 3. hapis cezası

Imran Khan, ülkede 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimler öncesinde son 1 haftada 3. kez hapis cezasına mahkum edildi. Şu anda cezaevinde bulunan 71 yaşındaki Khan ile eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 30 Ocak'ta devlet sırlarını ifşa etmekten yargılandığı davada 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Imran Khan 31 Ocak'ta ise başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerinin ayrıntılarını açıklamadığı, ayrıca hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında eşi Büşra Khan ile 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

5 Ağustos'ta tutuklanmıştı

Ağustos 2018'den parlamentoda güven oylamasını kaybettiği Nisan 2022'ye kadar Pakistan'ın başbakanlık koltuğunda oturan Imran Khan, yargılandığı farklı bir yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 140 milyon rupinin (51 milyon TL) üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Khan'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluk süresi uzatılmıştı.

Pakistan 8 Şubat'ta sandık başına gidecek

Son genel seçimin 2018'de yapıldığı Pakistan'da Imran Khan hükümeti, 10 Nisan 2022'de parlamentoda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla düşmüştü. Parlamentoda yapılan oylamada, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş, Ağustos 2023'e kadar görevde kalmıştı. Daha sonra ülkeyi genel seçime kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı ise Anwaarul Hak Kakar olmuştu.

Pakistan halkı, 8 Şubat'ta genel seçim ve eyalet seçimleri için sandık başına gidecek. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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