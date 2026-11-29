Pakistan, savunma iş birliği anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri birlik gönderdi.

Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki uzun yıllara dayanan stratejik ortaklık ve askeri iş birliği, bölgedeki güvenlik gelişmeleriyle birlikte yeni bir boyut kazanıyor. İki ülke arasındaki savunma ilişkilerinde atılan son adım, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında üçlü iş birliğini somutlaştırma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda Pakistan, üzerinde anlaşmaya varılan savunma iş birliği çerçevesinde Suudi Arabistan'a ordu birlikleri gönderdi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından bugün yapılan açıklamada, konuşlandırmanın krallığın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, askerlerin Suudi Arabistan topraklarında kendilerine verilen görevleri yerine getireceği ve krallığın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yardımcı olacağı aktarıldı. Atılan adımın iki ülke arasındaki kalıcı kardeşlik bağlarını, karşılıklı güveni ve stratejik iş birliğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan'a gönderilen askerler için bugün ülkede Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif'in de katıldığı bir uğurlama töreni düzenlendi. Törende ayrıca Suudi Arabistan'ın Pakistan Büyükelçisi Rajeh Tami Albugamy, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Omer Ahmed Bokhari ve Lahor Kolordu Komutanı Korgeneral Muhammad Umer Bashir de hazır bulundu.

İslamabad'da toplantı gerçekleştirilmişti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Mekke Ortak Savunma İttifakı bünyesinde gerçekleştirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısına katılmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile Suudi ve Pakistanlı askeri ve diplomatik yetkililer de hazır bulunduğu toplantıda ittifak üyesi ülkeler ile askeri alanda yürütülen güçlü iş birliği dahil olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştı.

Mekke'de ortak savunma anlaşması imzalamıştı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Orta Doğu'da artan güvenlik gerilimi, İsrail'in bölgedeki askeri operasyonları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran ve müttefiklerinin Körfez ülkelerine yönelik misillemelerinin gölgesinde 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşması imzalamıştı. İmza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katılmıştı.