Aydemir: 'Katillere methiye düzenleri telin ediyorum' - Son Dakika

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 6-7 Ekim olaylarına sebep olanları, ölümlerden sorumluları lanetlediğini; olaylarda yaşamını yitirenleri rahmetle andıklarını söyledi. Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 7 yıl önce 6-7 Ekim olaylarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

'Masumiyet yaklaşımı millet vicdanını kanatıyor'

Bu olayların baş müsebbibinin Selahattin Demirtaş olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "Şimdi siyasette kendilerine yol bulmak isteyenler, bu katliamın sorumlularına, suçlarını örtecek şekilde bir masumiyet kılıfı geçirecek yaklaşımlar sergiliyorlar. Bu millet vicdanında yara açıyor." dedi.

'Bu bir vicdansızlıktır'

Katliam düzeyine varan, onlarca kişinin kanında payı bulunanları masum göstermenin "vicdansızlık" olduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, "Bugün orada hayatlarını kaybeden canlarımızı anmamız gerekirken başka şeyler yapılmaya çalışılıyor.' ifadesini kullandı.

'Katillere methiye düzenleri telin ediyorum'

Milletvekili Aydemir, '6-7 Ekim olaylarına kim sebep olmuşsa, ölümlerden kim mesulse onları telin ediyorum. O günü masumiyet kılıfına sokmaya çalışanları bin defa kınıyorum. İttifak yara almasın, daha da yeşersin diye katillere methiyeler düzeceksiniz. Bunu telin ediyorum, ayıptır." değerlendirmesini yaptı. Milletvekili Aydemir, 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andığını söyledi. - ERZURUM