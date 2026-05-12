Poyraz: Hemşirelikte Sözleşmelilikten Vazgeçilmeli

12.05.2026 17:00
İYİ Parti'li Poyraz, hemşirelik hizmetlerinde başhemşirelik uygulamasına geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, "Hemşirelik hizmetlerinin yönetiminde sözleşmeli yöneticilik modelinden vazgeçilmeli, başhemşirelik uygulamasına geri dönülmeli." dedi.

Poyraz, Hemşireler Haftası dolayısıyla Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Azize Atlı Özbaş ve dernek üyesi hemşirelerle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Türk Hemşireler Derneğinin bildirisini okuyan Poyraz, hemşire istihdamının mali değil, siyasi bir tercih olduğunu, bu tercihin bedelini de her geçen gün hastaların ödediğini söyledi.

Hemşire başına düşen hasta sayısının bilimsel standartlara göre belirlenmesini ve toplumun ihtiyaç duyduğu hemşire istihdamının bir an önce sağlanmasını isteyen Poyraz, "Hemşirelere halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunabilmeleri için gerekli yetkiler, araçlar, veriler, kaynaklar verilmeli, adil ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır. Hemşirelerin yeteneklerini sonuna kadar kullanabilmeleri için gerekli yatırım ve politikalar acil olarak devreye sokulmalı, özlük haklarına yönelik gerekli düzenlemeler yapılmalı, uzman hemşirelik düzenlemesi hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

Hemşirelerin yeteneklerini kullanabilecekleri yatırımların devreye sokulması ve uzman hemşirelik düzenlemesinin hayata geçirilmesini isteyen Poyraz, şöyle konuştu:

"Hemşire ücretleri insanca yaşamayı karşılamaktan uzaktır. Emekliliğe yansıyan, eğitim düzeyi ve uzmanlıkla orantılı, insanca yaşamayı mümkün kılan adil bir ücret sistemi oluşturulmalı, güvenceli kadrolarla istihdam sağlanmalıdır. Özel hastanelerde çalışan hemşirelere yönelik asgari taban ücretlerin ödemesine yönelik bir çalışma ivedilikle başlatılmalıdır."

Poyraz, şiddete karşı caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının hukuki süreçlerde yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Hemşirelik eğitiminin asgari koşullarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yeniden belirlenmesi ve hemşirelik okullarında hemşire dışı öğretim elemanı istihdamının önlenmesi gerektiğini belirten Poyraz, "Hemşirelik hizmetlerinin yönetiminde sözleşmeli yöneticilik modelinden vazgeçilmeli, başhemşirelik uygulamasına geri dönülmeli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

