Protokol metninde en dikkat çeken madde! 6'lı Masa'nın "Son verilecek" dediği uygulamaya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Devam" dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur seçimde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.

4. MADDE DİKKAT ÇEKTİ

İki parti arasında bir de mutabakat metni imzalandı. 7 maddelik protokolün en dikkat çeken maddesi ise 4. madde oldu. Bu maddede "Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir." ifadeleri yer alıyor.

"YARGI KARARI" DETAYININ ALTI ÇİZİLDİ

Bu madde ile yerel yönetimlerde kayyum uygulamasına devam edileceği görülüyor. Ancak Millet İttifakı'nın imzaladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde ise kayyum uygulamasına son verileceği ifade edilmişti. Bu noktada; Özdağ-Kılıçdaroğlu arasındaki mutabakat metninde, belediyelere kayyumun ancak yargı kararıyla olabileceğinin altı çizilmesi taraflar arasında orta yolun bulunduğu şeklinde yorumlanıyor.

CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolün 7 temel ilkesi şöyle: