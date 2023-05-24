Protokol metninde en dikkat çeken madde! 6'lı Masa'nın "Son verilecek" dediği uygulamaya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Devam" dedi - Son Dakika
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Protokol metninde en dikkat çeken madde! 6'lı Masa'nın "Son verilecek" dediği uygulamaya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Devam" dedi

24.05.2023 14:25

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile 2. turda destekleme kararı aldığı Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında 7 maddelik bir protokol imzalandı. 4. maddede yer alan "kayyum" detayı ise dikkat çekti. Buna göre yerel yönetimlerde uygulanan "kayyum" uygulamasına devam edilecek. Ancak Millet İttifakı'nın imzaladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde ise kayyum uygulamasına son verileceği açıklanmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur seçimde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.

4. MADDE DİKKAT ÇEKTİ

İki parti arasında bir de mutabakat metni imzalandı. 7 maddelik protokolün en dikkat çeken maddesi ise 4. madde oldu. Bu maddede "Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir." ifadeleri yer alıyor.

"YARGI KARARI" DETAYININ ALTI ÇİZİLDİ

Bu madde ile yerel yönetimlerde kayyum uygulamasına devam edileceği görülüyor. Ancak Millet İttifakı'nın imzaladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde ise kayyum uygulamasına son verileceği ifade edilmişti. Bu noktada; Özdağ-Kılıçdaroğlu arasındaki mutabakat metninde, belediyelere kayyumun ancak yargı kararıyla olabileceğinin altı çizilmesi taraflar arasında orta yolun bulunduğu şeklinde yorumlanıyor.

Protokol metninde en dikkat çeken madde! 6'lı Masa'nın 'Son verilecek' dediği uygulamaya Özdağ 'Devam' dedi

CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolün 7 temel ilkesi şöyle:

  1. Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.
  2. 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.
  3. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.
  4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.
  5. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.
  6. Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.
  7. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.
YORUMLAR (6)
  • Levent Marangoz: Kemal abi bizide masaya al 30 oy benden Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Özkan Özdemir: Şu Yorumlara bakıyorumda adam yabancıları göndercem dedi diye vatan haini ilan edeceksiniz nerdeyse siz türkmüsünüz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • cemal aslan: Protokol da çok, koltuk da. Ver gitsin. Cevap Yaz 38 6 Yayından Kaldır
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Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 maddelik protokol imzalayarak 2. tur için anlaştı Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 maddelik protokol imzalayarak 2. tur için anlaştı

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Protokol metninde en dikkat çeken madde! 6'lı Masa'nın 'Son verilecek' dediği uygulamaya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 'Devam' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Protokol metninde en dikkat çeken madde! 6'lı Masa'nın "Son verilecek" dediği uygulamaya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Devam" dedi - Son Dakika
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