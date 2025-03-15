Putin'den Ukrayna'ya Teslim Ol Çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, "ABD Başkanı'nın çağrısını etkili bir şekilde uygulayabilmek için Ukrayna'nın askeri ve siyasi yönetiminden askeri birliklerine silahlarını bırakıp teslim olmaları yönünde uygun bir emir verilmesi gerekiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna ile ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk bölgesindeki Ukrayna birliklerini "bağışlama" çağrısına değinen Putin, "ABD Başkanı'nın çağrısını etkili bir şekilde uygulayabilmek için Ukrayna'nın askeri ve siyasi yönetiminden askeri birliklerine silahlarını bırakıp teslim olmaları yönünde uygun bir emir verilmesi gerekiyor" dedi. - MOSKOVA