AK Parti Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: İlçede yatırım rekoru kıracağız

Politika

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yeniden aday gösterilen AK Parti Pütürge Belediyesi Başkanı Mikail Sülük, önümüzdeki 5 yılda da kalan hizmetleri gerçekleştirerek ilçede yatırım rekoru kıracaklarını söyledi.

AK Parti'nin Malatya'da ilk ilçe mitingi Pütürge ilçesinde gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı miting öncesi yüzlerce araç ile Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er ilçe girişince coşkuyla karşılandı.

İlçe meydanında gerçekleşen mitingin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mikail Sülük, 31 Mart gecesi hem AK Parti'nin rekor bir oyla seçimi kazanacağını belirterek önümüzdeki 5 yılda ilçenin hizmete doyacağını söyledi.

Yeniden aday gösterilen Başkan Mikail Sülük, yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "İlçemizde deprem konutlarının çalışmaları devam ediyor. 216 konut 38 ticarethane ve bir caminin inşaatı devam ediyor, kentsel dönüşüme giren evlerin yüzde 90'ı 2 katlı müstakil bahçeli evler. 6. ayda inşallah hemşehrilerimize teslim edeceğiz. Yine Çok Programlı Lise'nin altında 504 konutun temelleri atıldı, inşallah bu yeni dönemde sayın vekillerimizin, il başkanımızın, büyükşehir belediye başkanımızın desteği ile 100 konut Tepehan'a, 100 konut yine sosyal konut olarak Pazarcık'a ve talep olursa 10 konut da Nohutlu'ya yapmayı planlıyoruz. İnşallah bunu da bu dönemde gerçekleştireceğiz. Biz bugüne kadar sizlerin sayesinde hiç kendimizi yalnız hissetmedik emin olun sizler de yalnız değilsiniz" dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise 2020 yılında yaşanan Sivrice depreminde Pütürge'nin büyük hasar aldığını belirterek o süreçten bugüne kadar yapılan yeni yatırımlar ve konutlar ile ilçenin yeni bir ilçeye dönüştüğünü söyledi.

Başkan Sülük'ün yeniden aday gösterilmesi ile yarım kalan hizmetlerin de devam edeceğini belirten Gören, vatandaşlardan seçimlerde destek istedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er'de göreve geldiklerinde Büyükşehir Belediyesi olarak ilçeler ile uyum içerisinde çalışacaklarını dile getirdi. Pütürge'nin özellikle İstanbul'a yoğun bir göç verdiğini de ifade eden Er, Pütürgelilerin ülke ekonomisine de ciddi katkı sunduğunu söyledi. Mikail Sülük'ün bu seçimde de rekor oyla yeniden başkan seçileceğine inancının tam olduğunu ifade eden Er, Malatya'yı hep birlikte ayağa kaldıracaklarını dile getirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca'da Başkan Mikail Sülük'ün görevi süresince ilçeye hizmet ve yatırım getirmek için gece gündüz demeden çalıştığına şahit olduğunu ifade ederek önümüzdeki dönemde de Pütürge için aynı şevkle çalışacağına inandığını söyleyerek seçimlerde destek istedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde tüm şehirlerde yatırımların arttığını söyleyerek, "Buraların ayağa kalkacağını kimse düşünmüyordu. Ama Cumhurbaşkanımızın verdiği sözlerin teker teker yerine geldiğini görüyorsunuz. Kentsel dönüşümü yaparken çektiğimiz zorlukları, o gün bunlar yapılmaz diyenler modern ve sağlıklı yapıları görüyorlar" diye konuştu. - MALATYA