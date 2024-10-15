Ramanlı'dan Adalet Çağrısı

Politika

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Mesele savunma sanayisini güçlendirmek mi? Güçlendirelim ama bunu yaparken yoksuldan da zenginden de aynı miktarda vergi almak adaletsizliğin daniskası." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de büyük bir soykırım yaşandığını, İsrail'in yaptığı soykırımla Gazze Şeridi'ni insansızlaştırmak istediğini belirtti.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Ramanlı, yoksuldan ve zenginden aynı miktarda vergi almanın adaletsizlik olduğunu ifade etti. Ramanlı, "Mesele savunma sanayisini güçlendirmek mi? Güçlendirelim ama bunu yaparken yoksuldan da zenginden de aynı miktarda vergi almak adaletsizliğin daniskası. Eğer lazımsa bir oran belirlenir, o oranda bu işe kaynak aktarılır. Bir sürahi suyu olandan bir bardak su almak, bir havuz dolusu suya sahip olandan da bir bardak su almak adalete sığmaz." diye konuştu.

Ramanlı, ayrıca vatandaşın sağlığını tehdit eden "gıda teröristlerine" karşı, caydırıcılığı artıracak cezaların getirilmesini istedi.