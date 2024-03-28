Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günkü seçim öncesi Bursa'da moral buldu. Atatürk Caddesi'nden başlayarak Setbaşı ve Yeşil'e kadar binlerce Bursalı yollara dökülüp Erdoğan'ın otobüsüne karanfil attı. Erdoğan da çocuklara oyuncak dağıttı.
Gökdere mitinginde 90 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncesinde otobüsle kısa bir şehir turu attı. Kent Meydanı'ndan Atatürk Caddesi'ni takip eden Erdoğan valilikte kısa bir mola verdi.
Setbaşı ve Yeşil güzergahında binlerce Bursalı ellerinde karanfil ve güllerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan da otobüsten çocuklara oyuncak hediye etti.
Otobüste bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de o anlar kaydetti.
Bursa mitinginde moral bulan Erdoğan Kocaeli'ne geçti - BURSA
Son Dakika › Politika › Recep Tayyip Erdoğan'a Bursa morali - Son Dakika
20. Dönem DYP Milletvekili Osman Çilsal'ın annesi Rakiye Çilsal, 90 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı ve birçok siyasi isim katıldı. Çilsal'ın cenazesi eski mezarlığa defnedildi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de düzenlenen 'İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar' lansmanında ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını detaylı bir şekilde anlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de şehirlerin depreme dirençli şekilde inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Özhaseki, depremlerin son 100 yılda 130 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Bakan, şehirlerin merkezlerini ve altyapılarını güçlendirdiklerini ve depremzede vatandaşların evlerine oturuncaya kadar yanlarında olacaklarını ifade etti.
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahya ile Gazze'deki direnişe destek verdiğini açıkladı. Çorum, Türkiye'de ilk kez mahya ile Gazze'ye destek veren bir il oldu.
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özcan, şüpheli Serkan Çebi'nin dostu olduğunu ve bağışların bir kısmına makbuz kesildiğini ancak hangi bağış karşılığında, kime ne kadar bağış makbuzu verildiğini bilmediğini belirtti. Ayrıca, kendisinin bağışı parti adına aldığı için bu bağışlara karşılık makbuz verilip verilmemesi gerektiğini bilmediğini öne sürdü.
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Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparken emekli esnaf Muhammet Büyükkaya ile tartıştı. Tartışma sırasında Aputkan, Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak saldırdı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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