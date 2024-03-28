Recep Tayyip Erdoğan\'a Bursa morali

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günkü seçim öncesi Bursa'da moral buldu. Atatürk Caddesi'nden başlayarak Setbaşı ve Yeşil'e kadar binlerce Bursalı yollara dökülüp Erdoğan'ın otobüsüne karanfil attı. Erdoğan da çocuklara oyuncak dağıttı.

Gökdere mitinginde 90 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncesinde otobüsle kısa bir şehir turu attı. Kent Meydanı'ndan Atatürk Caddesi'ni takip eden Erdoğan valilikte kısa bir mola verdi.

Setbaşı ve Yeşil güzergahında binlerce Bursalı ellerinde karanfil ve güllerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan da otobüsten çocuklara oyuncak hediye etti.

Otobüste bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de o anlar kaydetti.

Bursa mitinginde moral bulan Erdoğan Kocaeli'ne geçti - BURSA