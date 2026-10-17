Roma'da Sumud Filosu dosyasına İsrail Savunma Bakanı Israel Katz dahil edildi - Son Dakika
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Roma'da Sumud Filosu dosyasına İsrail Savunma Bakanı Israel Katz dahil edildi

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Roma Savcılığı, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele soruşturmasına İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ı da dahil etti. Soruşturma 2025 ve 2026'daki filo durdurmalarındaki işkence ve soygun şüphelerini kapsıyor; dosyada 12 üst düzey yetkili de var.

İtalya'da Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu teknelerinde gözaltına alınan aktivistlere yönelik kötü muameleyle ilgili açılan soruşturmaya İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da dahil edildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da geçtiğimiz yıl Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu teknelerinde İsrail tarafından uluslararası sularda gözaltına alınan aktivistlere uygulanan kötü muamele nedeniyle başlatılan genişletildi. Roma Savcılığından yapılan açıklamada, Gazze'ye giden dayanışma teknelerinde gözaltına alınan aktivistlere yönelik muameleyle ilgili olarak devam eden soruşturmaya İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın da dahil edildiği belirtildi. Dosyada 12 üst düzey askeri, polis ve cezaevi yetkilisinin de yer aldığı aktarıldı. Soruşturmanın 2025 ve 2026 yıllarında İsrail güçlerinin Gazze'ye doğru giden aktivist teknelerinden oluşan filoyu durdurması sırasında yaşanan işkence, adam kaçırma, yaralama, soygun şüphesiyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Açılan soruşrutmadaki şüpheliler arasında İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de yer alıyordu.

İtalyan yasalarına göre yurt dışında İtalyan vatandaşlarına karşı işlenen suçlar için Roma'da yargılama yapılabiliyor. Soruşturma sonucunda suçlamaların haklı olduğu tespit edilirse savcılar resmen yargılama talebinde bulunabiliyor.

Ne olmuştu?

İlk Küresel Sumud Filosu, Eylül 2025'te 42 tekne ve 462 aktivistle Barselona'dan yola çıkmış, İsrail güçleri Ekim ayı başlarında uluslararası sularda filoyu durdurmuş ve yüzlerce kişiyi gözaltına alarak daha sonra sınır dışı etmişti. İkinci misyon Nisan 2026'da Barselona'dan yola çıkmıştı. İsrail güçleri, 30 Nisan'da Yunanistan'ın güneyindeki Girit adası yakınlarında tekneleri durdurmaya başlamış ve 19 Mayıs'a kadar uluslararası sularda yaklaşık 50 gemide 430 kadar kişiyi gözaltına almıştı. Son durdurmalar Kıbrıs açıklarında gerçekleştirilmişti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Aşdod limanındaki hapishanede elleri ve ayakları kablolarla bağlanmış ve diz çökmüş halde bulunan aktivistlerle alay ettiği bir video yayınlamıştı. Olaya İtalya dahil çok sayıda ülkeden tepki gelmişti. Küresel Sumud Filosu'nda gözaltına alınan 50 İtalyan vatandaşının şikayetleri üzerine İtalya'da soruşturma başlatılmıştı. İtalyan savcılar, 2025'teki ilk misyonun ardından gözaltına alınan aktivistlerin dayak yediklerini, yaralandıklarını, ölüm tehditleri aldıklarını, hakaretlere maruz kaldıklarını ve terörizmle suçlandıklarını belirtmişti. 2026'daki ikinci misyonda bulunanlar ise karanlıkta dayak yeme, elektroşok cihazı ve plastik mermi kullanımı da dahil olmak üzere daha sert muamele gördüklerini ifade etmişti. Aktivistler, tecavüz de dahil olmak üzere en az 15 cinsel saldırı vakası bildirmişti.

Kaynak: İHA
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