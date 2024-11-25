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Politika

Romanya'da Seçim İlk Sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Georgescu %22, Ciolacu %20 oy aldı; ikinci tur 8 Aralık'ta.

25.11.2024 03:24
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Romanya'da pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçları, Rusya yanlısı olarak bilinen milliyetçi aday Calin Georgescu'nun yüzde 22 oranında oyla ilk sırada yer aldığını ortaya koydu.

Oyların yaklaşık yüzde 95'inin sayılmasıyla birlikte bağımsız aday Calin Georgescu'nun oy oranı yüzde 22,16 olurken, Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri ve ülkenin mevcut Başbakanı Marcel Ciolacu'nun oy oranı, yüzde 20,38 seviyesinde kaldı.

Romanya Daimi Seçim Otoritesi (AEP) tarafından yayınlanan verilere göre üçüncü sırada yer alan Romanya'yı Kurtar Birliği (USR) Başkanı Elena Lasconi'nin oy oranı yüzde 17,81, dördüncü sırada yer alan aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion'un oy oranı ise yüzde 14,2 oldu.

Oy kullanma işleminin sonra ermesiyle birlikte farklı kurumlar tarafından yayınlanan sandık çıkış anketleri, Başbakan Marcel Ciolacu'nun yüzde 25 oy oranı ile ilk sırada yer aldığını göstermişti.

Hiçbir adayın yüzde 50 oranını aşamadığına işaret eden ilk sonuçlar, aşırı milliyetçi aday Calin Georgescu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminin iki hafta sonra gerçekleştirilecek ikinci turunda Başbakan Marcel Ciolacu ile yarışacağını ortaya koydu.

Son derece dindar ve milliyetçi bir siyasetçi olarak öne çıkan Calin Georgescu, seçim kampanyası sırasında Romanya'nın ithalata bağlılığını azaltma, çiftçileri destekleme ve yerli gıda ve enerji üretimini artırmayı vaat etmişti.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Romanya'nın menfaatlerini uygun bir şekilde temsil etmediklerini savunan Georgescu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ise Amerikan savunma şirketleri tarafından manipüle edildiğini ileri sürmüştü.

Sosyal medya ağı TikTok'u oldukça etkili bir şekilde kullanarak genç seçmenler arasında popülaritesini arttıran 62 yaşındaki Georgescu, Ukrayna'da savaşa son verilmesi çağrısı yapması ve NATO üyeliğinin Romanya'ya bir faydası olmadığını savunmasıyla biliniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı, yaklaşık yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, 8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Ülkede ayrıca 1 Aralık Pazar günü ise parlamento seçimleri gerçekleştirilecek. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

Romanya, Aralık, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Politika Romanya'da Seçim İlk Sonuçları - Son Dakika

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