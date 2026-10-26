Rum müzakereci Menelau, Erhürman'ın dönüşümlü başkanlık ön şartına karşı çıktı - Son Dakika
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Rum müzakereci Menelau, Erhürman'ın dönüşümlü başkanlık ön şartına karşı çıktı

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Rum müzakereci Menelau, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın dönüşümlü başkanlığın müzakereler öncesi teyit edilmesi yaklaşımına karşı çıktı. Menelau, tek taraflı ön şart öne sürülemeyeceğini ve BM'nin yakınlaşmalar belgesinin yeni anlaşma olmadığını savundu.

Rum müzakereci Menelaos Menelau, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın dönüşümlü başkanlığın müzakereler başlamadan önce teyit edilmesi yönündeki yaklaşımına karşı çıkarak, müzakerelerin yeniden başlaması için tek taraflı ön şartlar öne sürülemeyeceğini savundu.

Kıbrıs meselesine ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik tartışmalar sürerken, tarafların müzakere sürecinin hangi çerçevede yürütülmesi gerektiğine ilişkin görüş ayrılıkları gündemdeki yerini koruyor. Rum basınından Kathimerini gazetesine konuşan Rum müzakereci Menelaos Menelau, müzakerelerin yeniden başlaması için geçmişte üzerinde uzlaşılan bütün konuların korunması gerektiğini savundu. Dönüşümlü başkanlığın geçmiş müzakere kazanımları arasında yer aldığını belirten Menelau, yönetim ve güç paylaşımının yanı sıra güvenlik, garantiler, toprak ve mülkiyet konularındaki görüş birliklerinin de bir bütün olarak yeniden teyit edilmesini talep etti. Menelau, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın dönüşümlü başkanlığın müzakereler başlamadan önce teyit edilmesi yönündeki yaklaşımına karşı çıkarak, müzakerelerin yeniden başlaması için tek taraflı ön şartlar öne sürülemeyeceğini söyledi. Karşılıklılık ve ortak akıl ilkelerinin esas alınması gerektiğini savunan Menelaos Menelau, Rum tarafının da Türk askerinin adadan çekilmesini ve garantilerin kaldırılmasını müzakerelerin başlaması için şart olarak ortaya koyabileceğini ileri sürdü.

BM'nin yakınlaşmalar belgesi de tartışma konusu

Menelau, Birleşmiş Milletler tarafından geçmiş müzakere süreçlerinde sağlanan görüş birliklerinin kayıt altına alınmasına yönelik çalışmanın tamamlandığını belirterek, hazırlanan belgenin yeni bir anlaşma niteliği taşımadığını ve taraflarca imzalanmasının öngörülmediğini söyledi. Rum müzakereci, söz konusu belgenin bütün taraflara sunulması konusunda henüz ortak onay bulunmadığını ifade etti.

Liderler görüşmesi öncesi diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile Rum müzakereci Menelaos Menelau'nun bugün öğleden sonra bir araya gelerek yarınki liderler görüşmesinin hazırlıklarını ele alması bekleniyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in de bugün saat 09.00'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne ile görüşmesi programlandı.

Kasım'da üçlü görüşme

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Hristodulidis'in 27 Ekim Salı günü ara bölgede gerçekleştireceği görüşmenin ardından, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in 29 Ekim'de adaya gelmesi bekleniyor. Holguin'in katılımıyla iki lider arasında 9 Kasım'da üçlü görüşme yapılması planlanıyor.

Kaynak: İHA
PolitikaDünyaSon Dakika

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